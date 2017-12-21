Urfalı Vekile,Ak Partili Vekilden Şok!

Bir süredir sosyal medyada gezinen 'Almanya'daki çay fiyatlarının Türkiye'den daha ucuza satıldığı' yönündeki iddialara CHP'li Mahmut Tanal da atladı.

Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen çayın Almanya'da 9.5 TL, Türkiye'de 25 liraya satıldığını söyleyen CHP'li Tanal'a, AK Parti'nin İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Berlin'de çektiği bir fotoğrafla cevap verdi.

"MAHMUT ABİ HER ŞEYE ATLAMA"

Yeneroğlu, Berlin'de bir marketteki çay fiyatını fotoğraflayıp şu notu düştü: "Mahmut abi, afedersin ama yine tongaya düşmüşsün, her şeye hemen atlama, sor soruştur, harcatma kendini. Hele Avrupa ile ilgili olursa yanındaydım. Yeter ki muhalefetin seviyesi yükselsin. Not: Berlin'de sizden bir arkadaşın marketinde çay 6,99€=31₺"