"28 Şubat ruhunu hortlatan rektör görevden derhal alınmalıdır"

Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, "Tesettür yasağı" iddialarıyla gündeme gelen Batman Üniversitesinde Rektör Aydın Durmuş hakkında bir açıklamada bulundu.

Durmuş’un göreve geldiği günden beri birçok keyfi uygulamada bulunduğunu söyleyen Coşkun, "Rektör Durmuş imzasıyla üniversitenin İslami İlimler Fakültesi’ne gönderilen yazıda, '..tamamıyla kapalı, pardösülü?, peçeli ve gözlüklü vaziyette bayan olduğu net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişilerin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı...' iddialarıyla dekanlıktan öğrenciler hakkında ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ kapsamında işlem yapılmasının talep edildiği görülmüştür. 28 Şubat ruhunun hortladığı bu yazıda 'tamamen kapalı, pardösülü, peçeli, gözlüklü' olanlar olağan şüpheli ilan edilmiştir. Rektör, kız öğrencilerin kılık ve kıyafetinden kaynaklı olarak bugüne kadar ne tür tehlike arz eden durumların yaşandığını, hangi kesimlerin endişe ve tedirginlik duyduğunu, bu açıklamayla hangi merkezlerin ve kimlerin hassasiyetlerini merkeze aldığını izah etmelidir." dedi.

Coşkun, "Öğrencilerin tanınmamasını güvenlik gerekçesi olarak sunan rektör iyi bilmelidir ki, biz bu mantığı çok iyi tanıyoruz. Bu mantığın siyam ikizi olan kafa, 20 yıl önce de benzer iddialarla darbeye gerekçe üretmeye kalkışmıştı. Rektör Aydın Durmuş, 28 Şubat ruhuna selam çakan bu meşum olayın ortaya çıkmasının ardından geri adım atıp özür dilemek yerine yeni skandallara imza atmıştır. İlk olarak, İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı’na gönderilen yazının ortaya çıkmasından sorumlu tuttuğu üyemiz Yrd. Doçent Dr. Davut Okçu’yu açığa almıştır. Yaptığı hukuksuzluklara sessiz kalmayan kişileri açığa almak için bu tür fırsatlar kollayan anlayış üniversite yönetmeye muktedir değildir. İkinci skandal ise, Durmuş’un hukuksuz talimatıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamadır. Durmuş, adeta şecaat arz ederken sirkatini söylediği açıklamasında şunları ifade etmektedir: Üniversite öğrencilerini yanlış bilgilendirerek kışkırtmak, bataklığın içine çekmek, öğrenci eylemleri başlatmak için asılsız bilgiler ifşa ederek, üniversitenin ve dolayısıyla ülkenin huzurunu bozmak, öğrencileri ve vatandaşları devlete ve hükümete karşı ayaklandırmak üzere bir tezgâh kurgulanmış ve FETÖ metodu ile düğmeye basılmıştır. Üniversitemiz Rektörünü suçlu göstererek, dolayısıyla Rektörü atayan İslam âleminin birliği ve dirliği için durmadan çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu atamalara gölge düşürmek için algı operasyonları yapılmış ve üniversitemiz tipik FETÖ tuzağıyla karşı karşıya kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Rektör Durmuş'un bulunduğu makama layık olmadığını ifade eden Coşkun YÖK'ün de konunun hassasiyetini ve önemini dikkate alarak inceleme başlattığını hatırlatarak, "Batman Üniversitesi’nde bugüne kadarki tasarruflarıyla o makama layık olmadığını gösteren Durmuş derhal istifa etmelidir. İstifa etmezse, YÖK, işin vahameti ve ülkenin selameti açısından rektörü bir an önce görevden almalıdır. Milletimizin yeni bir yasakçı anlayışın hortlatılmasına asla ama asla tahammülü yoktur. Lokal de olsa, böylesi yasaklara geçit vermeyeceğimizi buradan açıkça ilan ediyoruz." ifadelerine yer verdi.