Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 21 Aralık 2017 12:30:19 Tarihinde eklenmiştir.

"28 Şubat ruhunu hortlatan rektör görevden derhal alınmalıdır"

"Tesettür yasağı" iddialarıyla gündeme gelen Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş'un, 28 Şubat ruhunu hortlatan bir rektör olduğunu belirten Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi, görevden alınması gerektiğini belirtti.

Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, "Tesettür yasağı" iddialarıyla gündeme gelen Batman Üniversitesinde Rektör Aydın Durmuş hakkında bir açıklamada bulundu.

Durmuş’un göreve geldiği günden beri birçok keyfi uygulamada bulunduğunu söyleyen Coşkun, "Rektör Durmuş imzasıyla üniversitenin İslami İlimler Fakültesi’ne gönderilen yazıda, '..tamamıyla kapalı, pardösülü?, peçeli ve gözlüklü vaziyette bayan olduğu net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişilerin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı...' iddialarıyla dekanlıktan öğrenciler hakkında ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ kapsamında işlem yapılmasının talep edildiği görülmüştür. 28 Şubat ruhunun hortladığı bu yazıda 'tamamen kapalı, pardösülü, peçeli, gözlüklü' olanlar olağan şüpheli ilan edilmiştir. Rektör, kız öğrencilerin kılık ve kıyafetinden kaynaklı olarak bugüne kadar ne tür tehlike arz eden durumların yaşandığını, hangi kesimlerin endişe ve tedirginlik duyduğunu, bu açıklamayla hangi merkezlerin ve kimlerin hassasiyetlerini merkeze aldığını izah etmelidir." dedi.

Coşkun, "Öğrencilerin tanınmamasını güvenlik gerekçesi olarak sunan rektör iyi bilmelidir ki, biz bu mantığı çok iyi tanıyoruz. Bu mantığın siyam ikizi olan kafa, 20 yıl önce de benzer iddialarla darbeye gerekçe üretmeye kalkışmıştı. Rektör Aydın Durmuş, 28 Şubat ruhuna selam çakan bu meşum olayın ortaya çıkmasının ardından geri adım atıp özür dilemek yerine yeni skandallara imza atmıştır. İlk olarak, İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı’na gönderilen yazının ortaya çıkmasından sorumlu tuttuğu üyemiz Yrd. Doçent Dr. Davut Okçu’yu açığa almıştır. Yaptığı hukuksuzluklara sessiz kalmayan kişileri açığa almak için bu tür fırsatlar kollayan anlayış üniversite yönetmeye muktedir değildir. İkinci skandal ise, Durmuş’un hukuksuz talimatıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamadır. Durmuş, adeta şecaat arz ederken sirkatini söylediği açıklamasında şunları ifade etmektedir: Üniversite öğrencilerini yanlış bilgilendirerek kışkırtmak, bataklığın içine çekmek, öğrenci eylemleri başlatmak için asılsız bilgiler ifşa ederek, üniversitenin ve dolayısıyla ülkenin huzurunu bozmak, öğrencileri ve vatandaşları devlete ve hükümete karşı ayaklandırmak üzere bir tezgâh kurgulanmış ve FETÖ metodu ile düğmeye basılmıştır. Üniversitemiz Rektörünü suçlu göstererek, dolayısıyla Rektörü atayan İslam âleminin birliği ve dirliği için durmadan çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu atamalara gölge düşürmek için algı operasyonları yapılmış ve üniversitemiz tipik FETÖ tuzağıyla karşı karşıya kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Rektör Durmuş'un bulunduğu makama layık olmadığını ifade eden Coşkun YÖK'ün de konunun hassasiyetini ve önemini dikkate alarak inceleme başlattığını hatırlatarak, "Batman Üniversitesi’nde bugüne kadarki tasarruflarıyla o makama layık olmadığını gösteren Durmuş derhal istifa etmelidir. İstifa etmezse, YÖK, işin vahameti ve ülkenin selameti açısından rektörü bir an önce görevden almalıdır. Milletimizin yeni bir yasakçı anlayışın hortlatılmasına asla ama asla tahammülü yoktur. Lokal de olsa, böylesi yasaklara geçit vermeyeceğimizi buradan açıkça ilan ediyoruz." ifadelerine yer verdi.



 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿