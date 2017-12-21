“Akçakale Halkı ve esnafı ŞUSKİ'den şikâyetçi”

Yaptıkları ziyaretler sonrası halkın şikâyet ettiği meseleleri ve taleplerini yetkililerle konuşarak çözüm üretmeye çalışan HÜDA PAR Akçakale İlçe Başkanı Halil Aydın, Akçakalelilerin su ile ilgili sorunlarını konuşmak üzere ŞUSKİ İlçe Müdürü Ahmet Ayhan’la görüştü.

Esnafın ve halkın kendilerine yansıyan sıkıntı ve taleplerinin takipçileri olduklarını ve sorunların çözümü için gereken neyse yapmaya gayret ettiklerini belirten Aydın, “Akçakale esnafının yaşadığı sıkıntıları yaptığımız ziyaretlerle tespit edip gündemde tutmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü yaptığımız esnaf ziyaretlerinde, esnafımız bize su ile ilgili yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Esnafın en büyük sorunlarından biri olan su fiyatları ile ilgili olarak bugün Akçakale ŞUSKİ İlçe Müdürü Ahmet Ayhan beyle görüştük.” şeklinde konuştu.

“Su fiyatları konusunda da bir düzenlemeye gidilmesi gerekir”

Yaşadıkları sıkıntıların, halkı dert küpü haline getirdiğini ve bu sorunların çözümü için yetkilileri daha duyarlı olmaya davet eden Aydın, “Bizler HÜDA PAR heyeti olarak ŞUSKİ müdürümüz Sayın Ahmet Ayhan’la Esnafımızın su fiyatlarından yana olan şikâyetlerini konuşmak üzere geldik. Akçakale’de suyun çok pahalı olduğunu belirten esnafımız sitem ediyor. Kimi esnafımız keşke büyükşehir olmasaydık diyor. Bununla birlikte, Akçakale suyunun çok kirli olduğundan bütün halkımız şikâyetçi. İlçemize bir arıtma tesisinin yapılması ve bununla birlikte su fiyatları konusunda da bir düzenlemeye gidilmesi gerekir. Bu talepleri müdür beye ilettik.” ifadelerini kullandı.

Tarife devam edecek

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan ŞUSKİ İlçe Müdürü Ahmet Ayhan ise, ilçede evlere verilen su fiyatlarının 1 m³ e kadar 2.70 TL’den bunun üzerinde olursa da 5 TL’ye kadar çıktığını belirterek şöyle konuştu:

“İş yerlerinde ise 1 m³ ü 5 TL’den, daha fazlası ise 8 TL’ye kadar yükseliyor. Yani 20 m³ten sonra yüzde 25 artış ile vatandaşa fatura ediliyor.” Diyerek uyguladıkları tarifenin devam edeceğini belirtti.

Bunun makul bir fiyat olmadığını belirten Aydın, yetkililerin halkın sıkıntılarını görmede ve sorunların giderilmesi hususunda çözümler üretmesi gerektiğini söyledi ve su arıtma tesisinin de bir an önce faaliyete girmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.