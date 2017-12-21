Belediye Yaptı Urfa Halkı Perişan Oldu,Ceylanpunar'da...

Bu haber 21 Aralık 2017 12:29:56 Tarihinde eklenmiştir.

İslam birliğinin

İslam para biriminin

İslam birleşmiş milletlerinin

İslam ekonomik işbirliğinin

İslam ordusunun

Saadet Partisi İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Sarayönü İl Binasında basın mensupları ile bir araya geldi.Yazılı Basın Açıklaması Şu Şekilde;