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Bu haber 21 Aralık 2017 12:29:56 Tarihinde eklenmiştir.

Belediye Yaptı Urfa Halkı Perişan Oldu,Ceylanpunar'da...

‘Ceylanpınar’da insanlar göçe zorlanıyor’

Belediye Yaptı Urfa Halkı Perişan Oldu,Ceylanpunar'da...

Saadet Partisi İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Sarayönü İl Binasında basın mensupları ile bir araya geldi.

Yazılı Basın Açıklaması Şu Şekilde;
Geçen hafta yaptığımız basın toplantısında sosyal yardım fonunun kömür dağıtımını gündemimize almıştık. Bu konuda çok önemli tepkiler aldık. Kömür dağıtımı olayından çok sayıda mağdur olan vatandaşımız olduğunu gördük. Dolaysıyla bu basın toplantılarımızın siz değerli yerel medya aracılığıyla hemşerilerimizin büyük bir kısmına ulaştığına da şahit olduk. Kömürün kullanılmadan önce ve kullanıldıktan sonraki durumlarını da görmenizi istedik. Ayrıca fakir fukaraya dağıtılan kömürlerin internet ortamında dağıtıldığına dair duyumlar alıyoruz. Birde Gaziantep ve Urfa’dan kömür dağıtım manzaralarının sosyal medyada dolaşımı da bizi üzmüştür. Urfa da kömür dağıtımını yüzümüze gözümüze bulaştırdığımıza ayrıca şahit olduk.
 
Geçtiğimiz hafta ilçe divan toplantısı için Ceylanpınar’a gittik. Ceylanpınar’da gördüğümüz manzara tam bir içler açısı. Dünyanın en büyük çiftliğinin bulunduğu bir ilçemizde işsizlik had safhada.
Taşeron, partililerin torpilli işçilerini ve Ceylanpınar’da ikamet etmeyen dışarıdan personel alıyor. Hâlbuki Ceylanpınar’da belli bir süre ikamet eden o ilçedeki insanların alınması gerekir. Yani tekkeyi beklemeden çorbayı içenler hep iktidardan torpilli olanlar. Ayrıca ben bunca yıldır Ceylanpınar’a giderim. Ceylanpınar’da tam bir korku ortamı oluşmuş.böyle bir ortam daha önce hiç görmedim. Ceylanpınar sakinleri özellikle bu ilçeden göçe zorlanıyor. Ben yetkililerin Ceylanpınar halkı için bir anket ve nabız yoklamasının yapılmasını talep ediyorum.Ceylanpınar halkının ne kadar huzursuz olduğunu göreceklerdir.
 
İLAÇTAN ZEHİR VE KÖTÜ KOKULAR GELİYOR
Yaz aylarında Urfalı hemşerilerimizin en büyük sıkıntılarından biride sivrisinek ve haşerelerdir. Belediyelerimiz bu konuda başarısızdırlar. Bildiğimiz gibi haşerelerle mücadele için her yıl zirai ilaç alımı yapılır. Bu ilaç alımı genelde bütün illerde büyükşehir illeri yapar. Geçen yıllarda ilçe belediyesi yaptı. Urfa halkı perişan oldu. Bu yıl ilaç alımını kendi yapacağına dair büyükşehir meclisinden çıkardı. Ancak ilçelerin itirazı üzerine tekrar meclis karar aldı.ilaç alım yetkisi ilçe belediyelerine verildi. Hâlbuki büyükşehir ihalede yapmıştı. Hem kaliteli ilaç almış ve bu enflasyona göre daha ucuza alacaktı. Geçen yıl yaklaşık 23 milyona mal olan kalitesiz ve insan sağlığına zararlı ilaç, bu yıl 15 milyona ve daha kaliteli ve daha ucuz ilaç alınacaktı. Anlaşılan olan yine Urfa halkına olacak hem kalitesiz hem pahalı ilaç alınacak. 
 
24 Aralık günü şehrimizde STK’ların organizasyonu ile KUDÜS mitingi yapılacaktır. Biz Saadet partisi olarak bizi temsil eden hiçbir bayrak ve flama olmadan o mitinge katılacağız.
Bütün partililerimizi ve hemşerilerimizi ben buradan mitinge azami oranda katılmaya davet ediyorum. Bendenizde teşkilatımla birlikte katılacağım. Gün birlik, beraberlik ve izzet günüdür.
  • İslam birliğinin
  • İslam para biriminin
  • İslam birleşmiş milletlerinin
  • İslam ekonomik işbirliğinin
  • İslam ordusunun
Bir an evvel kurulması ve D8’lerin tez elden daha fonksiyonel hale getirilmesini talep ediyoruz ve bizim iktidarımızda önceliğimiz bunlar olacaktır.
 

 
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