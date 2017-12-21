Kaldırıma Kurulan Direğin Altından Araba Bile Geçiyor

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde bulunan Devteşti Mahallesinde kaldırımın ortasına kurulan ve devasa büyüklükte olan elektrik direği tehlike saçıyor. Bir ayağı binanın kaldırımına gelen dev elektrik direğinin tam ortasında kaldırım geçiyor. Kaldırımı kullanan yayalar elektrik direğinin altından geçerek yollarına devam etmek zorunda kalıyorlar.Oldukça tehlikeli olan ve yüksek gerilime sahip olan elektrik direğinin bulunduğu konumdan oldukça şikâyetçi olan vatandaşlar direğin oradan kaldırılmasını istiyorlar.Her gün yayaların özellikler öğrencilerin sık bir şekilde kullandığı direğin altından sadece yayalar geçmiyor. Elektrik direği bir aracın rahatlıkla geçebileceği büyüklüğe ve de yüksekliğe sahip.Esnaf iş yerlerinin önünden geçen yayaların sıkıntılar yaşadığını belirtirken, kaldırımı araçlar kullanmasın diye de kendi imkânlarıyla önlem de almışlar. Kaldırımın kenarlarına dubalar yerleştiren çevre esnafı bu sayede araçların geçişini engelliyorlar. “Belediye duruma el atmayınca biz de kendi çapımızda önlem aldık, araçlar geçmesin diye dubalar yerleştirdik.” dedi.TEİAŞ tarafından kurulan yüksek gerilim hattının, bulunduğu bölgeden kaldırılması için birçok yere şikayette bulunduğunu dile getiren vatandaşlar, sorunlarına çare olacak herhangi bir adımın atılmadığını belirtti. Yaz aylarında çok olmasa da kış aylarında, özellikle yağışın olduğu zamanlarda direkteki gerilimi fazlasıyla hissettiğini belirleyen çevre esnafı, “Bu elektrik direğinin birinin canını alması an meselesi. O kadar yüksek gerilime sahip bir hattın şehrin göbeğinde ve özellikle sık kullanılan bir kaldırıma dikenlerin nasıl bir mantıkla yaptığını anlayamadık. Bu işle uğraşan mühendisler o kadar sene boşuna mı okumuşlar?” diyerek isyanda bulundu.