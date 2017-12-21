Mesele Haşereleri Öldürmek Mi? Haşereleri Diriltmek Mi?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile il genelinde entegre vektörle mücadeleyi kendi bünyelerinde gerçekleştirmeye karar verdiğini duyurmuştu. Duyuruyla beraber tüm ilçelerin ilaçlama görevini üstleneceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi, duyurunun üstünden fazla bir zaman geçmeden ilaçlama görevini tekrardan ilçelerin görevine dâhil ederek projenin ihalesini iptal etti.Her ilçenin ilaçlama işlerini kendileri yapacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi’nin, değiştirdiği fikrinin altında yatan asıl sebebi bilinmemekle beraber önemli iddiaların gündeme gelmesine sebep oldu. Tesirli ilaçların gayet uygun bir fiyata ihale edilmesinden sonra kararını değiştiren Büyükşehir Belediyesine konuyla iligili eleştiriler yağmaya başladı.Konuyla alakalı Mehmet Cafer’in iddiaları Büyükşehir Belediyesi’nin canını oldukça sıkacak nitelikte. Mehmet Cafer yaptığı açıklamadadedi.Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Mehmet Cafer;dedi.İlçe Belediye Başkanlarının bu baskısının altında yatan sebeplerden en önemlisinin ilaçlama ihalesinde büyük vurgun yapmak isteği yattığını belirten Cafer,İfadelerini kullandı.İlçe Belediyeleri geçen yıl anlaşma yaptıkları ilaç firmalarıyla bu yıl da anlaşma yapmak ve devleti bu alanda soyup soğana çevirmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Mehmet Cafer,dedi.Mehmet Cafer’in iddialarına Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinden ne cevap geleceği merakla bekleniyor.