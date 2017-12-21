Mesele Haşereleri Öldürmek Mi? Haşereleri Diriltmek Mi?

Her ilçenin ilaçlama işlerini kendileri yapacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi’nin, değiştirdiği fikrinin altında yatan asıl sebebi bilinmemekle beraber önemli iddiaların gündeme gelmesine sebep oldu. Tesirli ilaçların gayet uygun bir fiyata ihale edilmesinden sonra kararını değiştiren Büyükşehir Belediyesine konuyla iligili eleştiriler yağmaya başladı.
Konuyla alakalı Mehmet Cafer’in iddiaları Büyükşehir Belediyesi’nin canını oldukça sıkacak nitelikte. Mehmet Cafer yaptığı açıklamada “ Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçelerin İlaçlamasını üstlendi, tesirli ilaç ve uygun fiyata ihale yaptırdı ama beytülmal hırsızları, İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanına baskı yaparak Büyükşehir Belediye meclisinden ‘her ilçe ilaçlamasını kendi yapsın’ kararını çıkarttılar ve ihaleyi iptal ettirdiler. Çünkü çok vurgun var bu işte.” dedi.
Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Mehmet Cafer; “Geçen yıl yapılan ilaçlama iyi olmadı. Büyükşehir Belediyesi de durumun üzerine ‘İlçelerin bütün ilaçlamaları Büyükşehir tarafından yapılacaktır’ dedi. İlaçlama ihalesini uygun fiyata yapan Büyükşehir Belediyesi insan sağlığına zarar vermeyen ve ilaç tesiri olan ilaçları yazdırarak ihaleyi gerçekleştirdi. İhalenin yapılmasının ardında ilçe Belediye başkanları bu duruma karşı çıktılar ve İl Başkanlarının da olduğu bir toplantıda Nihat Çiftçi ve İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ihaleyi kendilerinin yapmaları yönünde baskı yaptılar.” dedi.
İlçe Belediye Başkanlarının bu baskısının altında yatan sebeplerden en önemlisinin ilaçlama ihalesinde büyük vurgun yapmak isteği yattığını belirten Cafer, “Bu yıl 15 Milyona yapılan ihale geçen yıl ilçe Belediyeleri tarafından 30 Milyona yapılmış ve tesiri olmayan ilaçlara iki katı kadar para dökülmüştü. 3 gün önce Büyükşehir Meclisinden karar çıkartıldı. Mecliste ilçeler kendi ilaçlama ihalelerini kendileri yapsın kararı verildi ve geçen yılın yarı fiyatına yapılan ihale el birliği ile iptal edildi.” İfadelerini kullandı.
İlçe Belediyeleri geçen yıl anlaşma yaptıkları ilaç firmalarıyla bu yıl da anlaşma yapmak ve devleti bu alanda soyup soğana çevirmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Mehmet Cafer, “Birkaç gün içerinde ilçe belediyelerinin anlaşma yapacakları ilaç firmalarını da açıklayacağım. Hangi ilçenin hangi firmayla ihale yapacağı şimdiden belli. İhalenin iptal edilmesinin amacı da bu zaten.” dedi.
Mehmet Cafer’in iddialarına Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinden ne cevap geleceği merakla bekleniyor.
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