Urfalı Bir Darbe de Edaş'tan Yedi!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elleri ve ayaklarından engelli olan Burhan Doğruyol'a kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla ceza kesildi. Duruma tepki gösteren Doğruyol, kaçak elektrik kullanmadığını ispat etmesine rağmen durumun düzeltilmediğini söyledi.

Viranşehir'in Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Burhan Doğruyol, yaklaşık 2 yıl önce, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak, her iki kol ve ayaklarını kaybetti.

Eşi ve 2 çocuğuyla beraber hayata tutunmaya çalışan Doğruyol, haksız yere kesilen ceza nedeniyle Dicle EDAŞ'a tepki gösterdi.

"Kaçak bulamıyorsanız o zaman neye dayanarak bana ceza kesiyorsunuz?"

Doğruyol, "Elektriğime kaçak bahanesiyle ceza kesmişler. DEDAŞ tarafından haksızlığa uğradım. Saatimde kaçak olduğunu söylediler. Bizzat ekibe de söyledim: Gelin kaçak varsa tespit edin. Gelip saate baktılar, saat temiz çıktı. Daha sonra, 'senin ev tesisatında kaçak vardır' dediler. Bizler kendi paramızla bir elektrikçi çağırdık. Gelip bizim tesisatımızı kontrol etti. Ama elektriğinizde kaçak olmadığını söyledi. Bu halimle abim beni DEDAŞ’a götürdü. Müdür beyle konuştum. DEDAŞ Müdürü evime bir ekip gönderdi. Ekip tekrar kontrol etti. Ekip bizlere diyor ki, kaçak var ama tespit edemiyoruz! Ben de onlara dedim ki, bulamıyorsanız o zaman neye dayanarak bana ceza kesiyorsunuz? DEDAŞ ilçede sadece beni mağdur etmemiş; birçok insanı mağdur etmiş durumda. Ben bu halimle bana kesilen cezayı nasıl ödeyeceğim?" ifadelerini kullandı.

Verilen cezanın hiçbir vicdana sığmadığını dile getiren eşi Fidan Doğruyol "DEDAŞ 2 bin 500 TL’ye yakın ceza kesti. Kesilen ceza haksızlıktır. Benim eşimin durumu belli. 2 çocuğum var; devletin bize verdiği maaşla geçimimizi sağlıyoruz. Evimiz kiralık. Maddi durumumuz yok ki bu parayı ödeyelim. Bu yanlışın bir an önce düzeltmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağabey Kasım Doğruyol ise engelli kardeşinin elektrik faturasını ödemeye gittiği esnada kaçak kullanıldığı iddiasıyla ceza aldıklarını öğrendiğini söyledi.

Doğruyol, "Dilekçe verdik, gelip kontrol ettiler ve yine bize 'kaçak kullanıyorsunuz' dediler. Engelli kardeşim nasıl ödesin bu haksız yere yazılan cezayı. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu derdimize bir çare bulun artık. DEDAŞ’ın bu zulmüne ne zaman son vereceksiniz ve ne zaman bu soyguna dur diyeceksiniz?" diye konuştu.

DEDAŞ yetkilileri: Dışarıdan gelen ekipler olunca bizler fazla karışamıyoruz

Konuyla ilgili İLKHA muhabirinin görüşme isteğine DEDAŞ Viranşehir İlçe Müdürü İsmail Türk, izinde olduğu gerekçesiyle ret yanıtı verdi. DEDAŞ Viranşehir İlçe Şefi Ahmet Akgöl ile yapılan görüşmenin ardından ise Akgöl, DEDAŞ Viranşehir İlçe Müdürü adına, "Genellikle kaçak cezayı kesenler Şanlıurfa’dan ekipler geliyorlar. Dışarıdan gelen ekipler olunca bizler fazla karışamıyoruz." dedi.