Demirkol, Şehit Aileleri Derneğini Ziyaret Etti

Şehit Aileleri Derneğini ziyaret eden Başkan Fevzi Demirkol’u, Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve dernek üyeleri karşıladı. Şehit ailelerine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili Dernek Başkanı Yavuz’dan bilgiler alan Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerinin yanında oldukları mesajını verdi. Yapılan ziyarete ilişkin açıklama yapan Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Fevzi Demirkol ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiklerini söyledi. Başkan Fevzi Demirkol da, şehit ailelerinin her zaman için emrinde olduklarını kaydetti. Şehitlere bir kez daha rahmet dileyen Başkan Demirkol, “Vatanımız, milletimiz, devletimiz için hayatını hiçe sayarak şehit olan, şehit evlatlarımızın ailelerinin mensup olduğu Şehit Aileleri Derneğini ziyaret ettik. Kanıyla sulayarak bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi, kendi çocuklarını öksüz ve yetim bırakarak bizim evlatlarımızın yaşamasını sağlayan şehitlerimizi, kendi anne ve babalarını evlatsız bırakarak anne ve babamızın yanında yaşamamızı sağlayan şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Şehit ailelerimizin ve yakınlarının her zaman için emrindeyiz. Bu şehitlerimizin ne için şehit olduklarını, genç nesillere aktarmak bizim vazifemizdir. Bu bakımdan bugün ziyaretimizde bizi kabul eden Dernek Başkanımız Sayın Mehmet Yavuz ve yönetimine teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz ve bu vatan müdafaası için vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin devamı için kanını, canını veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm şehit ailelerimize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.Başkan Demirkol, açıklamalarının ardından dernek binasından ayrıldı.