Öğretmen 7 erkek öğrenciye tecavüz etti

Dikili’deki özel ortaöğretim yurdunda kalan bazı öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının cinsel istismara uğradığıyla ilgili şikayeti üzerine, polis çalışma başlattı.İlk belirlemelere göre yurtta kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hizmetli Ö.F.E. bugün gözaltına alındı. Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Ö.F.E. hakkındaki soruşturma ve işlemlerin sürdüğü belirtildi.İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, krizle mücadele ekipleri de görevlendirildi.Bu arada iğrenç iddianın ardından olay yeri inceleme ekipleri yurdun içinde inceleme yaptı. Ekiplerin bazı delilleri alarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.Bu sırada yurtta öğrenci olmaması dikkat çekti. Binada bulunan yurt görevlileri ise bilgi vermekten kaçındı.Yurda Milli Eğitim Müdürlüğü’nden müfettişlerin geldiği ve inceleme yaptıkları öğrenildi.Yurtta çocukları kalan bazı ailelerin de bilgi edinmek ve çocuklarının eşyalarını almak üzere yurda geldikleri görüldü.Yapılan incelemelerin ardından yurt hakkında kapatma kararı verildi.İçeride son kalan öğrenciler de akşam saatlerinde yurttan nakledildi. Şikayetçi sayısının artabileceği de edinilen bilgiler arasında.(Hürriyet)