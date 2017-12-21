Urfa İçin Güzel Haber,İmzalar Atıldı!

Şanlıurfa Valiliği’nin uygulayacağı “Şanlıurfa İlinde Şanlıurfa-Barometre: Sosyal Uyum ve Gerginlik Alanları Araştırması”nın yapılması amacıyla hazırlanan projeye, GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin mali destek vermesini öngören protokol, Şanlıurfa Valiliği’nde imzalandı.Projeye mali destek sağlama konusunda hazırlanan protokol, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil tarafından imzalandı.GAP BKİ’nin toplam 270 bin TL destek vereceği proje kapsamında; Şanlıurfa halkı ve Suriyeli mültecilerin görüşleri, beklentileri, endişeleri ve sorun alanlarının tespitine ilişkin il ve ilçe bazlı analizlerinin yapılması, konuyla ilgili izleme sürecinin oluşturulması, ortak yaşama kültürünün geliştirilmesine dair politika geliştirilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla, sosyal uyum ve gerginlik alanları araştırması gerçekleştirilecek.Uygulanacak proje araştırmaları kapsamında, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının haritalanması çalışmaları yapılacak, Şanlıurfa ilinde Suriyelilerle ilgili güvenlik görevlilerinin analiz ve yeterlilik boyutu değerlendirilecek ve konuyla ilgili öneri paketi hazırlanacak.