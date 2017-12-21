İhaleye Tonla Para Döküldü, Siverek Halkı Temizlikten Şikayetçi

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine Bağlı Gürakar Beldesindeki dere yatağı çöplük olarak kullanılıyor. İddialara göre toplanan çöpler Belediye tarafından gelişi güzel yerlere dökülüyor. Özellikle dere yatağına bırakılan çöpler sağlığı kötü yönde etkilediği gibi dereye de zarar veriyor. Şu an için boş olan dere yatanına bırakılan çöplerden vatandaş oldukça şikayetçi.Siverek Belediye’si yakın zamanda bir firmayla ihale usulü ile anlaşma yapmış, temizlik ihalesi için büyük paralar ödemişti. Gel gelelim ki Gürakar Beldesinden toplanıp, yine Gürakar’da bulunan derenin yatağına bırakılan çöplerin halini görenler “İhale yapılıp, büyük paralar döküldüğü halde temiz bir mahalle göremiyoruz. Belediye bu parayı temizliğe yatırdık adı altında ne için kullandı acaba?” siteminde bulundu.Vatandaşın sitem etmesini sonuna kadar haklı kılacak bir görüntüde olan Gürakar Beldesinin sakinleri, “Toplanan çöpler dere yatağına bırakılıyor. Olacak iş değil. Çöp kokusundan durulmuyor. Belediye çalışıyoruz diye etrafa afişler asmayı biliyor ama çalışmadıklarını bu çöplükten herkes anlayabilir.” ifadelerini kullandı.Vatandaş Siverek Belediyesi’nin bir temizlik şirketiyle yaptığı ihale sonrasında çevrenin daha da düzenli ve temiz olmasını beklerken ne yazık ki beklediğinden de kötüsüyle karşılaştı. Yetkililere sesini duyurmak isten vatandaş ellerinden geleni yaparken, Siverek Belediyesi ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.