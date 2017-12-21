Serkan Arıcı, Kılıçdaroğlu'nun Evine Talip Oldu

Kılıçdaroğlu, BUZGATE skandalına konu olan kızının dairesinden sanki gecekonduymuş gibi bahsetti. Adalar manzaralı ultralüks rezidansı ‘önünden otobüs bile geçmiyor’ sözleriyle kötüleyen Kılıçdaroğlu, ”Daireyi 100 bin dolar getirene vallahi satarım” diyerek rest çekti.Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması üzerine birçok kişi daireye talip olduğunu dile getirdi. Bunlardan biri de Urfalı İş Adamı Serkan Arıcı.Arıcı rezidansa talip olduğunu şu sözleriyle belirtti; “Kemal Kılıçdaroğlu Bari Bu defa biraz yiğit ol ağzından çıkan söze sahip çık. Kızının Ataşehir’deki minibüs bile geçmediği ama ada manzaralı rezidans daireyi 100bin $ karşılığında satacağını söyledin. Ödeme peşin. Ben talibim.” dedi.Rezidans tartışmaları sürerken, Kılıçdaroğlu’nun avukat kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun tek kuruş ödemeden aldığı iddia edilen daire, 2013 yılında kaba inşaatken 210 bin dolara satılıyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, rezidansa ne ödediğini bugüne kadar açıklamadı. Şimdi kamuoyu “Kılıçdaroğlu rezidansa ne kadar verdi de 100 bin dolara satıyor” diye soruyor.