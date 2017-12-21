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Bu haber 21 Aralık 2017 12:01:19 Tarihinde eklenmiştir.

Yetim: Borçlardan dolayı transfer yasağımız var

Kulüp Başkanımız Emin Yetim, kulübün borçlarından dolayı transfer yasağının bulunduğunu belirterek, transfer tahtasını açmak için 3 milyon TL’ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Yetim: Borçlardan dolayı transfer yasağımız var

Kulüp Başkanımız Emin Yetim, Otel El Ruha’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıya yönetim kurulu üyelerinden Reşat Toprak, Reşit Yıldız, Ahmet Bulut, Mehmet Doğan, İbrahim Halil Haktankaçmaz ve Feyad Güllü ile basın mensupları katıldı. İlk yarıyı değerlendiren ve kulübün maddi konuları ile ilgili açıklamalarda Başkan Yetim, şunları konuştu;

-Şanlıurfaspor yönetimi olarak fırsat bulduğumuz zaman basın mensuplarıyla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Devre arasında transferlerimiz olacak. Bu konuda teknik ekibimizde birlikte yarın bir toplantı yapıp bir takım kararlar alacağız. Hocamız bizlere eksik noktalar hakkında rapor hazırladı. Bizde bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Prensipte anlaştığımız futbolcular var ama sözleşme imzalamadan açıklamak istemiyoruz. Çünkü araya başka takımlarda giriyor ve sıkıntılar yaşanıyor. En kısa sürede yeni arkadaşlarımızı takıma kazandıracağız.

-Kulübümüzde maddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıları hem yönetim, valimiz, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle çözmeye çalışıyoruz. Çoğu borçları ödedik. Bu borçların çoğu da geçmişten gelen borçlardır. Devre arasında borçlardan dolayı transfer yasağımız var. Transfer tahtasını açmak için 3 milyon TL’ye ihtiyaç var.

-İlk yarıyı 6.sırada yer aldı. Maalesef başarılı olduk diyemeyiz. Takımda yaşanan bu düşüşün bir çok sebepleri var. Bunların başında maddi sıkıntılar yer alıyor. Ayrıca takımda forvet ve orta saha bölgesinde eksiklerimizde var. Gönül isterdi ki ilk yarıyı lider tamamlayalım ama 30 puanda kaldık. Zira lider ile aramızda 6 puan fark var. Bu farkın ikinci yarıda kapanacağını düşünüyorum. Devre arasında yapacağımız nokta transferlerle ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyoruz.

-Kalıcı gelir nokrasında Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinin misafirhanesinin altında yapılan dükkânlar Şanlıurfaspor’a verilecek. Buradan gelecek olan kira gelirleri ise kulübümüze aktarılacak. Başkan Ekinci’ye bu konuda teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den kalıcı gelir nokrasında bazı taleplerimiz oldu. Sağ olsun taleplerimiz olumlu karşıladı.

-Şehirde Şanlıurfaspor’a yeterli desteği alamıyoruz. Gerek iş adamları gerekse de Esnaf’tan maddi destek noktasında duyarsız. Örneğin 11 Nisan stadında 500 tane reklam panomuz var.Ama panolarının çoğu boş. Bunların ücreti 10 bin TL. Çevre illerdeki statlara gittiğimizde tüm panolar dolu. Âmâ bizde durum tam tersi.

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