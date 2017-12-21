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Bu haber 21 Aralık 2017 13:04:32 Tarihinde eklenmiştir.

ABD'li anneden doğum günü tuzağı... Talihsiz koca eve dönünce şok oldu

Tur rehberi Umut S., 7 yıl önce ABD vatandaşı Jessica Marie S. ile evlendi. Çiftin 4 yıl önce ikiz çocukları oldu. Mutlu bir evliliği olduğunu düşünen Umut S., 17 Ekim’de sürpriz doğum günü partisi düzenlemeye hazırlandığı eşinin, ABD’den gelen kayınvalidesiyle birlikte ikizleri ülkesine kaçırdığını öğrenince şok oldu.

ABD'li anneden doğum günü tuzağı... Talihsiz koca eve dönünce şok oldu

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, tur rehberi eşi Umut S. ile 7 yıl önce evlenip Türkiye’ye yerleşen ABD vatandaşı Jessica Marie S., doğum gününde 4 yaşındaki ikizlerini ABD’ye kaçırdı. Çoçukları için hukuk mücadelesi başlatan baba, Lahey Sözleşmesi’nden kaynaklanan haklarını kullanarak çocuk kaçırma davası başvurusunda bulundu.

Tarafların iddialarına göre çocuk kaçırma olayı şöyle gelişti: Umut S. (40), ABD’li Jessica Marie S.’yi (36) kayınvalidesi Suzan Turek Barfoot aracılığıyla 9 yıl önce tanıdı. Atlanta’da yaşayan Barfoot’un, 2006’da tur için geldiği Türkiye’de rehberliğini Umut S. yaptı. Daha sonra 3 yıl üst üste Anadolu turuna gelen Barfoot, özel rehber olarak S.’yi istedi. Son görüşmelerinde rehbere “Kızımı seninle tanıştıracağım” diyen Barfoot, sözünü tuttu ve İstanbul’a kızıyla geldi. Ekonomi okuyan Jessica Marie, 6 aylığına öğrenci değişim programıyla geldiği İstanbul’da Umut S. ile arkadaşlığını ilerletti.

ABD'Lİ ANNE ÇOCUKLARININ TÜRKÇE ÖĞRENMESİNİ İSTEMEDİ

2010’da Edremit’te evlendikten sonra İstanbul’da yaşamaya başlayan çiftin 3 yıl sonra B. ve U. adını verdikleri ikizleri oldu. Çocuklar doğduktan sonra çiftin arasında kültür çatışması yaşandı. ABD’li anne, ikizleri kendi kültürüne göre yetiştirirken, Türkçe öğrenmelerini istemedi. Umut S., çocuklarının Müslüman ve Türk geleneklerini öğrenmelerini isteyince eşinin tepkisiyle karşılaştı.

ABD'Lİ KAYINVALİDE GELDİ

ABD’li kayınvalide, bu yıl 15 Ekim’de İstanbul’a geldi. Kayınvalidesinin 2 gün sonra kutlanacak eşinin doğum günü için geldiğini sanan talihsiz koca, bir gün sonra işten geldiğinde evde kimseyi bulamadı.

ABD'Lİ EŞ DOĞUM GÜNÜNDE ÇOCUKLARI VE ANNESİYLE ÜLKESİNE DÖNDÜ

Kayınvalidesi ve eşinin eşyalarını toplayıp ikizleriyle evden ayrıldığını gören S., çocuklarının pasaportlarını da bulamayınca havalimanına gitti. Polise başvuran S., savcılığa da giderek çocuklarına yurtdışına çıkış yasağı koydurmak istedi. Ancak eksik evrak nedeniyle bu önlemi aldıramadı. Ardından eşinin, annesi ve çocuklarla doğum günü olan 17 Ekim’de ABD’ye uçtuğunu öğrendi. İkizlerinin peşinden Atlanta’ya uçan baba S., eşi ve kayınvalidesinin tepkisi ile karşılaştı. Anne-kız, babaya çocuklarını göstermedi.

‘PASPAS OLURUM’

Turizm sektöründen İngilizce öğretmenliğine geçen Umut S., “Çift kültürlü ailelerde yaşanan sorunların dışında gayet mutlu bir evliliğimiz vardı. Eşimin doğum günü 17 Ekim, çocuklarımdan koptuğum gün oldu” dedi.

Eşine sürpriz doğum günü partisi hazırlığındayken dünyasının yıkıldığını belirten S., “Evde çocukların pasaportunu bulamayınca polise ihbarda bulundum. Savcılıktan çocuklar için yurtdışı yasağı çıkardım ama eksik evrak nedeniyle gidişlerine engel olunamadı” diye konuştu. Eşinin ve ikizlerinin ABD ve Türk vatandaşı olduğunu ifade eden talihsiz baba, “Çocuklarımın Türk-Müslüman kültürüne göre yetişmesi için ben ABD vatandaşlığına geçmedim. ABD’ye gittiğimde çocuklarımı bir saniye olsun göstermediler. İkizlerimle bir arada olmak için her şeye, paspas olmaya bile razıyım” dedi.

HUKUK SAVAŞI

Jessica Marie S., çocukları kaçırdıktan 1.5 ay sonra İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açarak çifte vatandaş olan ikizlerinin velayetini istedi. ABD’li anne, eşinden psikolojik ve fiziki şiddet gördüğünü ileri sürerek, eşinin annesi ve teyzesini, çocuklarının eğitim, yetiştirme ve terbiye hakkını engellemekle suçladı. Umut S. ise avukatı Beybin Somuk aracılığıyla Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dışilişkier Müdürlüğü’ne uluslararası çocuk kaçırma davası başvurusunda bulundu.

LAHEY SÖZLEŞMESİ NE DİYOR?

Lahey Sözleşmesi’nde, çocuğun haksız olarak kaçırılması ve alıkonulması durumlarında, velayet hakkı sahibinin başvurusu ile çocuğun iadesi düzenleniyor. Türkiye, 1999’dan itibaren Lahey Sözleşmesi’ne taraf. Sözleşmenin amacı; akit ülkelerden anne ya da babanın diğer taraf ülkeye getirdiği çocuğun derhal iadesini sağlamak. Yabancı evliliklerin arttığı günümüzde sözleşme büyük önem kazandı. Çocuk ve ebeveyn ilişkisi devletler arası hukukun da bir unsuru haline dönüştü.
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