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Bu haber 21 Aralık 2017 13:02:13 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Barosundan Yaşananlara Sert Tepki,Son Verin!

Son verilmesi istendi.

Urfa Barosundan Yaşananlara Sert Tepki,Son Verin!

Şanlıurfa Barosu, Emniyet Müdürlüğü'nde Av. Hilal Çelik beraberinde Stj. Av. Mustafa Aydınlık'ın maruz kaldığı muameleye tepki gösterdi.  Açıklamada, savunma hakkını kısıtlayan, avukatlık mesleğini icra edilemez hale getiren uygulamalara son verilmesi istendi. 
 
Baro açıklamasında şöyle denildi:
 
''Meslektaşımız Av. Hilal Çelik beraberinde Stj. Av. Mustafa Aydınlık ile 15.12.2017 günü saat 14:30 sularında Ş.Urfa Emniyet Müdürlüğünde şüpheli olarak gözaltında bulunan bir müvekkilleri ile görüşmek istemeleri üzerine o esnada orada görevli polis memurunun görüşme esnasında CMK.Mad.154’te ifade edilen “Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir.” hükmüne aykırı olarak hazır bulunmak istemesi üzerine meslektaşımızın bu hususu şüpheli-müdafii görüşme tutanağına şerh düşmesi üzerine ilgili polis memuru bu tutanağı imzalamaktan imtina etmiş ve bir örneğini meslektaşımızın ısrarına rağmen vermemesi üzerine meslektaşımız bu tutanağın bir resmini çekmiş ve emniyetten ayrılmıştır. Akabinde meslektaşımız aynı gün ve devamındaki günlerde günde birkaç defa olmak üzere telefonla aranarak evrakta bir imzasının eksik olduğu ve yeniden emniyete gelmesi istenmiştir. Bu aranmalar kaba bir üslüpla ve rahatsız edici bir boyuta ulaşmıştır.
 
19.12.2017 günü bu kez aynı şüphelinin eşinin de gözaltına alınması üzerine yeniden aynı şekilde her iki meslektaşımızın yeniden emniyet müdürlüğüne gitmesi üzerine ilk olayın etkisi ile aynı memur ve yanında bulunan başka bir polis memuru ile birlikte stajyer meslektaşımızın üzerine yürüyerek içeri giremeyeceğini beyanla kolundan tutmak suretiyle fiili müdahalede bulunulmuştur.
 
CMK.Mad. 154 – “(1) Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları denetime tâbi tutulamaz.” hükmünü içermektedir.
 
Yine Avukatlık K. Mad.2/3: “(Değişik: 02.05.2001-4667/2 md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.”  şeklinde emredici bir hüküm içermektedir.
 
Bir kamu hizmeti olan avukatlık mesleğinin tamamen yasadan kaynaklanan görevin ifası için orada bulunan meslektaşımıza ve savunma mesleğine yapılan hukuk dışı, meslek onurunu zedeleyici, bir devlet memuruna da yakıştıramadığımız bu çirkin ve suç teşkil eden hareketi şiddetle kınıyor, usul yasasında da hiç bir şekilde yeri olmayan şüpheli ile müdafii arasındaki görüşme esnasında hazır bulunmak gibi hem savunma hakkını kısıtlayan hem de avukatlık mesleğini icra edilemez hale getiren tüm usule aykırılıkların karşısında sesimizi duyurmaya devam edeceğimizi, OHAL koşullarında dahi olsa herkesi ama istisnasız herkesi hukuka ve usule uymaya davet ettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız'' 
 
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