İzmir'in Ödemiş İlçesi'ndeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi geçen hafta kana bulandı. Uzaklaştırma cezası alan 11. sınıf öğrencisi İ.P. ve U.Y., okulu bastı. Müdür Ayhan Kökmen'e, makamında pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Talihsiz eğitimci kurtarılamadı. İkili ise tutuklandı. İ.P.'nin çiftçilik yapan babası Halil İbrahim P., korkunç olayın ardından yaşadıklarını anlattı.Okul müdürünü öldüren öğrencinin babası: Oğluma değil okul müdürüne üzüldümBüyük oğlunu da 6 yıl önce akciğer yetmezliğinden kaybettiklerini söyleyen baba, "Oğluma değil okul müdürüne üzüldüm. Altın gibi bir adamdı ve çok sevilen bir yöneticiydi. Kendisini çok iyi tanırdım ve çok sevdiğim bir insandı. Öğrenci velisi olduğum için yanına gidip çay içerdim. Yanlış anlaşılırım diye cenazesine gidemedim. Olayı duyunca şok oldum. Evden dışarı çıkamıyorum. Uyuyamıyorum. Ayakta kalabilmek için günde tek öğün yemek yiyorum. Oğlumu ziyarete gittiğimizde hüngür hüngür ağlıyordu. Ağlamaktan konuşamadı. Oğlum da olsa en ağır cezaya çarptırılsın. Oğlumu azmettirenler de varsa onlar da en ağır cezaya çarptırılsın. Suçlular cezasını çeksin ve adalet yerini bulsun istiyorum. Oğlumun uyuşturucu kullandığını daha önce duymamıştım. Kendi isteğiyle bu cinayeti işlediğini düşünmüyorum. Oğlumu yönlendirenler var. Olaydan sonra bile kimi öldürdüğünü dahi bilmiyordu. Uyuşturucunun ve alkolün etkisi geçtikten sonra okul müdürünü öldürdüğünü öğrenmiş. 'Pişman değilim. Yine olsa yine yaparım' dediği de doğru değil" diye konuştu.U. Y. ile İ.P., tüyler ürperten olayın ardından tutuklanmıştı. (Takvim)