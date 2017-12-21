Urfalı Affetmedi,Yalancı, Ahlaksız Ve Şarlatansın...

Yılmaz Morgül bir törende aldığı ödülü Atatürk ve şehit ailelerine ithaf etmiş, konukları saygı duruşuna davet etmişti. Sonrasında ise yaptığı açıklamalarda Ferhat Göçer'in ayağa kalmadığını ve Atatürk ve şehitlere saygısızlık yaptığını iddia ederek, "Yazıklar olsun" demişti. Ferhat Göçer bu iddiaları sert bir dille yalanlamış ve Yılmaz Morgül'e "Yalancı, ahlaksız ve şarlatansın" demişti.Urfalı Ünlü Sanatçı Ferhat Göçer'in Yılmaz Morgül'ün iddiasının aksine Atatürk ve şehit aileleri için ayağa kalkarak alkışladığı görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından Yılmaz Morgül'ün iddiasının da doğru olmadığı kanıtlanmış oldu.Yılmaz Morgül görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özür diledi. Fakat Morgül'ün özrünü Ferhat Göçer kabul etmedi. Göçer, "Yılmaz Morgül üzerimizden şovunu yaptın, yalan söyledin, iftira attın... Özür diledim diyorsun. Dinledim özrünü, öyle kıvırıyorsun ki özür mü diliyorsun iftiraya devam mı ediyorsun belli değil.Yaptığın terbiyesizliğin özrünü kabul etmem için özrün nasıl olması gerektiğini oku lütfen" notuyla aşağıdaki mesajı paylaştı: