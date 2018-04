Fakıbaba'dan İtiraf,Ben de karşıyım!

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Sırbistan'dan et almadıklarını söyleyerek, et ithaline kendisinin de karşı olduğunu belirtti.aktardığına göre, Tarım Bakanlığı'nın 2018 bütçesi üzerinde TBMM'de konuşan CHP, MHP ve HDP'li sözcülerin tümü, Türkiye'nin et ithal etmesini eleştirdi.Konuşmasında, “Sırbistan'dan daha et gelmedi, et almadık” diyen Bakan Fakıbaba'ya CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, “Almayacak mısınız?” diye sordu. Fakıbaba “Biz, süs olsun diye almıyoruz, Sırbistan'ın hayvanı ayrı, Şırnak'ın hayvanı ayrı mıdır? Hayvanlar farklı mıdır yani?” dedi.Milletvekillerinin eleştirileri artınca Fakıbaba, ithal ete kendisinin de karşı olduğunu kaydetti. Fakıbaba şöyle devam etti:“Et ithaline ben de karşıyım. Bu et ithalini bırakacağız buraya Allah'ın izniyle… Bunu küçük üreticilerle ve TİGEM'le yapacağız. Bakın, ithalatı bitireceğiz. Şurada anlaşalım. TİGEM 500.000 tane buzağı besleyecek, yani hayvancılıkta ithalatı başta ben olmak üzere hiçbirimiz istemiyoruz. Biz ihracat yapacağız. Amacımız yerli ve yeterli üretimdir. Bu yıl başlattığımız damızlık, düve, manda, koç ve teke üretim merkezlerini güçlendireceğiz. Her akşam takip edeceğim.”