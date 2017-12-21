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Bu haber 21 Aralık 2017 12:15:49 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'yı Örnek Verdi,Gerçekten Vahşet...

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, “Yağmurlama, damlama borusunu çekmeyen vatandaşa su yok. Çünkü mümbit toprakların gelecek nesillere tuzlanmış olarak bırakılmasına müsaade edemeyiz. Toprağı korumamız lazım.” dedi.

Urfa'yı Örnek Verdi,Gerçekten Vahşet...

Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ile Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı'nın temel atma merasimine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk olarak Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Eroğlu’na Mardin milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Orhan Miroğlu, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ve Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş eşlik etti.

Valilik bahçesinde fidan diken ve şeref defterini imzalayan Bakan Eroğlu, daha sonra Vali Mustafa Yaman'dan kent hakkında brifing aldı.

Eroğlu daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mardin'e dolu bir heybe ile geldiklerini söyledi.

“300 bin dekar alan sulanabilecek”

DSİ tarafından inşa edilecek Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ile Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı'nın maliyetinin 660 milyon lira olduğunu belirten Eroğlu, bu kapsamda yaklaşık 44 kilometrelik kanal inşa edileceğini ve 300 bin dekar alanın sulanabileceğini belirtti.

Suyu bulunmayan Mardin'e iki taraftan su getirdiklerine işaret eden Eroğlu, Mardin'in su problemini büyük ölçüde çözdüklerini, suluma için de bir nehir inşa ettiklerini aktardı.

Bakan Eroğlu, “GAP bölgesinin suya kavuşmasıyla 3 dönem 3 mevsim ürün alma imkânıyla çiftçi zenginleşecek. Bu bölge bütün dünyaya gıda üreten ve ihraç eden merkez haline geliyor.” diye konuştu.

“Halil İbrahim bereketi yağacak”

Mardin'de yapılan yeşillendirme çalışmalarına da değinen Eroğlu, bu noktada görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinde Belediye Başkan Vekili olarak da görev yapan Vali Yaman'a teşekkür etti. Huzurun gelmesi için gereken her şeyin yapıldığını vurgulayan Eroğlu, “Turist sayısı da artacak ve bereket yağacak. Bölgeye Halil İbrahim bereketi yağacak, buna yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

“Mardin’e son 15 yılda 20 milyarlık yatırım yapıldı”

Mardin'e son 15 yılda 20 milyarlık yatırımın yapıldığını ifade eden Bakan Eroğlu,  en çok yatırımın da Orman ve Su İşleri Bakanlığınca gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakanlık olarak ilde 9 milyar 500 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“5 yerleşim yerine içme suyu sağladık, 22 dereyi ıslah ettik, 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Mardin'de şehir ormanı kurduk. 14 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk. Yıldırım tespit ve takip sistemi kurduk. Bunlar gerçekten çok önemi. İnşallah şu anda Dargeçit İçme Suyu İsale Hattı'nı yapıyoruz. Midyat İçme Suyu İsale Hattı'nı da yapacağız. Bunları da tamamladığımız zaman su melesi hallolacak.”

“6 projenin yapımına devam ediliyor”

Sulama projelerinin tamamlanması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Eroğlu, “Sulama tesisleri yapılıyor. 5 göleti yapacağız. Burada sulanmayan toprak bırakmayacağız.” dedi.

Mardin'e 28 müjde verdiğini, bunların 16'sının gerçekleştiğini, 6 projenin yapımının devam ettiğini anımsatan Eroğlu, bu projelerin kente hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

“Borusunu çekmeyen vatandaşa su yok”

Bir gazetecinin, "Su ne zaman toprakla buluşacak?" sorusu üzerine Eroğlu, öncelikle bölgede sulama için bir kültür oluşturulması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, “Şanlıurfa Suruç'ta su verdik. Vatandaş vahşi sulama yaptı. Mezar kazıldığında neredeyse 60 santimetreden su çıkmaya başladı. Bu çok tehlikeli... Çünkü her sulamada su tuzunu tarlaya bırakır. Vatandaşlarla toplantı yapacağız. Su verildiği zaman parsel başına kadar suyu getireceğiz. Orada su alma ağızlıkları bırakacağız. Vatandaş kendi tarlasına yağmurlama veya damlama borusunu çekecek. Yağmurlama, damlama borusunu çekmeyen vatandaşa su yok. Çünkü münbit toprakların gelecek nesillere tuzlanmış olarak bırakılmasına müsaade edemeyiz. Toprağı korumamız lazım. Bakanlıkça tarlaya çekilecek boru için yüzde 50 hibe verilecek. Dolayısıyla su verilecek ancak kesinlikle tarlasına kendi borusunu çekmeyen vatandaşa su yok.” dedi.



 
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