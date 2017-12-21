Urfa'da 25 Kişi Gözaltına Alındı...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren 25 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl merkezi Direkli Mahalles'inde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, yasadışı horoz dövüşü yapan ve yaptıran 25 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 25 kişiye toplamda 5 bin 675 TL para cezası kesildi. Horoz sahibi 4 kişiye ayrıca hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Bir şahsa ise kumar için yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı. Operasyon neticesi bir adet terazi, 6 numaratör, zımpara kurmalı saat ve 6 dövüş horozu ele geçirilerek hayvanlar bakımları için belediye görevlilerine teslim edildi." denildi.