Karısının Sevgilisine Tecavüz Etti!

Hürriyet yazarlarından Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında bu olaya yer verdi.
İşte yazının o bölümü:
OĞLUM İNTİKAM ALACAĞIM DİYE RESMEN ‘GAY’ OLDUN
Adam eşini bir erkekle yakalamış...
İntikamını nasıl alıyor?
Adama karısının iç giysilerini giydiriyor...
Yani sutyen ve külotunu... Fotoğraflarını çekiyor...
Bu demektir ki, ona verilecek en ağır cezanın, adamı kendi karısı haline çevirmek olduğunu düşünüyor...
Karısının iç giysilerini giydirdiği adama bir de tecavüz ediyor...Şimdi bir psikoloğa gitse, o psikolog ne der adamın bu haline...
Adama önce şunu sorardı...
“Oğlum sen adama mı tecavüz ederek cezalandırdın, yoksa onun şahsiyetinde ve bedeninde karına mı tecavüz ettin?”
Tabii bu kadar ince bir analizi asla anlayamayacağı için, direkt ikinci soruya geçerdi.
“Oğlum sen intikam alacağım diye gay olmuşsun, ama bunun farkında değilsin...”
Hayatı boyunca “eşcinselliği” sadece “Pasif mi, aktif mi” sorusuna indirgeyip, aktif olunca ‘gay’liği üzerine hiç yapıştıramayan bir kültürün ahvadından olduğu için, yine anlamayacaktı.
İşte onun üzerine, Büyük Türkçe Sözlük’ü açıp “Eşcinsellik” maddesini önüne koyacaktı.
Ne yazıyor orada:
“Aynı cinsiyetten iki kişi arasındaki duygusal veya bedensel ilişki...”
Anladın mı şimdi ne olmuşsun oğlum...
Yani “sen becerdin” diye öyle olmuyor bu işler...
Üstelik adamı cezalandıracağım diye bir de tecavüz suçu işledin.
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