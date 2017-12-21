Karısının Sevgilisine Tecavüz Etti!

Önceki gün aldatılan bir erkeğin, eşinin sevgilisine tecavüz etmesi ve ardından kadın iç çamaşırları giydirerek fotoğraflarını çekmesi gündeme oturmuştuAdam eşini bir erkekle yakalamış...İntikamını nasıl alıyor?Adama karısının iç giysilerini giydiriyor...Yani sutyen ve külotunu... Fotoğraflarını çekiyor...Bu demektir ki, ona verilecek en ağır cezanın, adamı kendi karısı haline çevirmek olduğunu düşünüyor...Karısının iç giysilerini giydirdiği adama bir de tecavüz ediyor...Şimdi bir psikoloğa gitse, o psikolog ne der adamın bu haline...Adama önce şunu sorardı...Tabii bu kadar ince bir analizi asla anlayamayacağı için, direkt ikinci soruya geçerdi.Hayatı boyunca “” sadecesorusuna indirgeyip, aktif olunca ‘gay’liği üzerine hiç yapıştıramayan bir kültürün ahvadından olduğu için, yine anlamayacaktı.İşte onun üzerine, Büyük Türkçe Sözlük’ü açıpmaddesini önüne koyacaktı.Ne yazıyor orada:Anladın mı şimdi ne olmuşsun oğlum...Yanidiye öyle olmuyor bu işler...Üstelik adamı cezalandıracağım diye bir de tecavüz suçu işledin.