Urfa'da Yakalandı,Fakir Kokaini...

Şanlıurfa’da durdurulan bir otobüste 2 yolcunun gizlediği Bozai'den daha tehlikeli olarak kabul edilen 712 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Siverek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri 2 kişinin üstünü aradı. Aramada şahısların iç çamaşırlarına gizledikleri 712 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.Fakir kokaini olarak da adlandırılan 'Metamfetamin' zehir tacirlerinin yeni gözdesi durumunda.. Hızla piyasaya sürülen bu sentetikler bağışıklığı çökerterek ani ölümlere yol açıyor.