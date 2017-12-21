Milyonlarca Kişiye Zam Müjdesi!

Ocak, sadece emekliler değil, herkes için zam ayı olacak. Çalışan-çalışmayan herkesin geliri artacak. Yeni gelirlerin bazıları belli oldu, bazıları için de ipuçları geldi.Memur ve memur emeklisi maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, fark da verilecek. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 0.97'lik enflasyon farkı gösterdi. 2017'nin ikinci yarısına ilişkin yüzde 5.52'lik enflasyon tahmini de farkın yüzde 1.52 olabileceğini ortaya koydu. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerinde en düşük maaş bin 871 liradan 104 lira artışla bin 975 liraya çıkacak. Ayrıca bazı kamu görevlilerine toplu sözleşme kapsamında ek zam var.Memurların aile yardımı da artacak. Halen eş yardımı 219,17 lira, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51.35, 6 yaş üstü için 25,68 lira olarak uygulanıyor. Ocak'ta memur maaş katsayılarına göre bu tutarlar yeniden hesaplanacak.Devlet, 65 yaş üstündekilere halen 3 ayda bir 754 lira maaş ödüyor. Bu tutar memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Ödeme, memurların Ocak zammı yüzde 4 olursa 784 liraya, yüzde 5.52 olursa 795 liraya yükselecek.Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara yapılan maaş desteği de artacak. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bin 27 lira ödeniyor. Bu destek de memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Evde bakım parası, memurların Ocak zammı yüzde 4 olursa bin 68 liraya, yüzde 5.52 olursa bin 83 liraya çıkacak.SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca aylıklar artacağı için, her ay verilen maaşların yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yükselecek. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin Ocak zammı yüzde 4.97 çıktı. Buna bir de Aralık ayı enflasyon verisi eklenecek. Bu veriye göre zam oranı artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketine göre ise zam oranı yüzde 5.52 olacak.Halen net bin 404 lira 6 kuruş, brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, 1 Ocak'ta artacak. Yeni ücret, bu ay belirlenecek. Zam oranı için 4 formül var. Geçen yılki gibi yüzde 8.04 artarsa, net asgari ücret bin 517 lira olacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı gibi enflasyon dikkate alınırsa yeni ücret yüzde 12.98 artışla bin 586 liraya çıkacak. Türk-İş'in yaptığı bin 893 liralık teklif yüzde 34.8'lik artış getirirken, bütün bu tekliflerin ortası bulunursa yeni asgari ücret yüzde 18.5 artıyla bin 664 lira olacak.Tüm çalışanların maaşında işverenlerin yapacağı zammın yanı sıra bir artış daha olacak. Maaşlara her ay eklenen asgari geçim indirimi yükselecek. Asgari geçim indirimi, asgari ücret üzerinden belirleniyor..