Urfa'da Kömür Dağıtımı Tam Bir Rezalet

Kömür yardımından faydalanmak isteyen aileler, Sırrın, Eyyübiye ve Süleymaniye mahallelerinde bulunan boş arazideki kömür dağıtım merkezinde kuyruğa girip işlemlerini yaptırmalarının ardından kendilerine verilen fiş karşılığında 750 kilo kömürü ücretsiz kamyonetlere yükleyerek evlerinin yolunu tuttular.Soğuk havada uzun kuyruklar oluşturarak kömürlerini almaya çalışan kadınlar, yanlarında getirdikleri çocuklarıyla beraber saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekledi.Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının her yıl yüzlerce aileye yaptığı kömür yardımlarında bir türlü dengeyi tutturamaması ise bir başka çile. Dar gelirli ailelere yapılan kömür yardımları için alınan kayıtların tutulduğu vakıfta her yıl aynı çilenin yaşanması vatandaşı mağdur ediyor.Yardım yaptıkları ailelerin adres ve iletişim bilgileri ellerinde olmasına rağmen o kadar insan, kadın, çoluk çocuk kuyruklarda perişan oluyor. Sevkiyatın zaten ücretsiz olduğu bir yardım kuruluşunda konuyla alakalı yapılması gereken şey kömürlerin direk ailelerin adreslerine teslimi olması gerekirken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bu konuda hiç istifini bozmayarak yüzlerce insanı kuyruklarda perişan ediyor.