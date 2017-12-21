Vekil Özcan'a Urfalı Araplardan Tepki

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sürekli Arap Ülkelerini ziyaret eden Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Dış İşleri Komisyon Üyesi Halil Özcan Araplara ‘Gafil’ diyerek ülkemizi Arap dünyasında güç duruma düşürdü. Kendisinin de Arap olduğunu belirtilen Özcan’ın, ülkemizin daha doğrusu Ortadoğu’nun ateş çemberi olduğu bir dönemde Arap komşularımız için bu sözleri sarf etmesi Türkiye’yi dış politikada güç duruma düşürmesine sebep olmuştur.Araplar il ilgili yaptığı açıklamada;ifadelerini kullandı.Böyle hassa bir dönemde Arap-Müslüman ayrımına sebebiyet verecek bir açıklamayı yapan Özcan’a tepkiler gelemeye başladı. Açıklamayı görenler Kudüs konusunda hassas bir dönemde olduğumuz şu vakitlerde konunun Arap-Müslüman ayrımcılığı olmadığını, en önce insanlığın sorgulanması gerektiğini dile getirdiler.Araplara bu hakareti yapan Halil Özcan’a memleketi Urfa’da yaşayan Araplar da oldukça tepkili.