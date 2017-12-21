Vekil Özcan'a Urfalı Araplardan Tepki

Araplar il ilgili yaptığı açıklamada; Akşamdan beri takip ediyorum. gafil Araplar Halen Kudüs Arap’tır, Arap kalacak diyorlar. Müslümanlarındır demiyorlar. Çok yazık. Biz Müslümanlar olarak Kudüs’e karşı görevimizi her seviyede yerine getireceğiz. Kudüs’ün kudsiyeti unutmamalı” ifadelerini kullandı.
Böyle hassa bir dönemde Arap-Müslüman ayrımına sebebiyet verecek bir açıklamayı yapan Özcan’a tepkiler gelemeye başladı. Açıklamayı görenler Kudüs konusunda hassas bir dönemde olduğumuz şu vakitlerde konunun Arap-Müslüman ayrımcılığı olmadığını, en önce insanlığın sorgulanması gerektiğini dile getirdiler.
Araplara bu hakareti yapan Halil Özcan’a memleketi Urfa’da yaşayan Araplar da oldukça tepkili.
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