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Bu haber 20 Aralık 2017 17:50:03 Tarihinde eklenmiştir.

2018 Yılı Hac ve Umre Kayıt Tarihleri Açıklandı

​Milyonlarca Müslümanın merakla ve heyecanla beklediği 2018 Hac başvuruları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 yılı içinde Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan ilk defa kayıt yapacak olanlar için 20 Tl ön kayıt ücreti alınacağını belirtti.

2018 Yılı Hac ve Umre Kayıt Tarihleri Açıklandı

Urfa’dan birçok vatandaşın kayıt tarihlerinin açıklanmasını beklediğini dile getiren Şanlıurfa İl Müftülüsü ihsan Açık geçen yıl şehrimizden kutsal topraklara kaç kişinin gittiğini açıkladı. İl Müftülüğünün yayınladıkları verilerine göre 2017 yılı içerisinden Urfa’da Hac ibadetini 1706 kişi yerine getirdi. Umre ibadetini yapan kişi sayısı ise 475 olarak belirlendi.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutsal topraklara adım atmak isteyen binlerce vatandaş heyecanla Hac kayıt tarihlerinin açıklanacağı günü bekliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bugün yaptığı açıklamada kayıt tarihleri belli oldu. 


Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden kayıt tarihleriyle ilgili edindiği bilgilere göre, 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün aldığı karara göre;


1- 2018 yılında ilk defa kayıt yaptıracakların ön kayıt işlemleri 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlardan 20 TL. ön kayıt ücreti alınacaktır.

3- Ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalardan (Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım) birine yatırılacaktır.

4- Hac kayıtları T.C kimlik numarası ile yapılacak olup, yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

5- Vatandaşların ön kayıtları elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr adresinde gerekli bilgileri doldurarak veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, müracaat formunu doldurmak suretiyle "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak, varsa kuraya birlikte katılmak istediği kişileri belirterek kayıtlarını yapacaklardır.
 
6- Daha önceki yıllarda hac kaydı olup, 2017 yılında hac kurasına katılan ancak kesin hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
 

7- Kaydı yenilenen vatandaşlardan her hangi bir kayıt ücreti talep edilmeyecektir.

8- Kayıt yenileme işlemi Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacaklarda; İl/İlçe, konaklama türü veya kura birliktelerinde değişiklik talebinde bulunanların, 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

9- Hacı adayları mürecaatlarını yaptıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarını hac.diyanet.gov.tr  adresinden sorgulayabileceklerdir.
 
10- 2018 yılı hac organizasyonunda uygulanacak usul ve esaslar ile kesin kayıt tarihleri ve hac konaklama türlerine göre alınacak ücretlere ilişkin hususlar Başkanlık talimatı olarak bilahere gönderilecektir. 
 
 
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