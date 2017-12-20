Mehmet Akif İnan Hastanesi Pislik İçersinde

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Hasta Bekleme Salonu pislik içinde yüzüyor. Bekleme salonunda bulunan tuvaletlerin pas içindeki hali vatandaşın tuvaletleri kullanmalarını engelliyor. Sağlık kuruluşlarının diğer kuruluşlara göre temizlik konusunda daha da özenli olması gerekirken pislik içinde yüzmeleri halkı çileden çıkarıyor. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde lavabolar bırakın kullanmayı önünden bile geçilemeyecek kadar kötü durumda.Temizlik personellerinin aylarca çalışıp temizliğini yapamayacak kadar berbat halde olan lavabolar için yönetimden herhangi bir çalışma yapıldığı görülmedi. Denetlemelerin olmadığı aşikâr olan hastanenin durumunu dile getiren vatandaşların şikâyetleri ise kayda değer görülmüyor. Bir hastanenin bu şekilde pislik içinde olmasının mantığını çözemeyen halk çareyi nerede arayacaklarını da bilemiyorlar.Konuyla alakalı Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulunan bir vatandaş; “Aylar önce şehir dışından yakınlarımı götürdüm. durumu görünce şaşırdım. işimi bitirdiğim gibi Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulundum. birkaç ay sonra tekrardan gittiğimde durumun değişmediğini gördüm. Biz halk olarak hizmet bekliyoruz ve bize verdikleri hizmetin kalitesi hastanenin tuvaletlerinden belli. sesimizi nereye duyuracağız onu da bilmiyoruz” dedi.Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimine konuyla alakalı günde yüzlerce şikâyet yağmasına rağmen hala bir çalışma yapmış değiller. durumdan rahatsız olan vatandaşlar daha sağlıklı hizmet alabilmek için yetkilileri göreve çağırıyor.