Eşini komaya girene kadar dövdü

28 yaşındaki genç kadın eşi tarafından komaya girene kadar dövüldü. Adamın, genç kadın ölmeden önce son kez uyguladığı şiddetin fotoğrafını arkadaşlarına göndererek 'Onu böyle kontrol altında tutuyorum' dediği ortaya çıktı.



Anastasia Ovisiannikova eşi Maxim Gribanov tarafından bir süredir şiddete maruz kalıyordu. Genç kadın bir gün eşine ayrılmak istediğini söyleyince olanlar oldu.

Adam Anastasia'yı o kadar kötü dövdü ki genç kadın geçirdiği iç kanamayla birlikte komaya girdi. Yoğun bakımda kaldığı 6 gün sonra ise hayatını kaybetti.

Maxim Gribanov'un eşini ölene kadar dödüğüi son şiddet olayını fotoğrafla belgelediği ve kendi arkadaşlarına övünme amacıyla gönderdiği ortaya çıktı.

Adam bir de eşi için 'Onu böyle kontrol altında tutuyorum' demişti. Yargı karşısına çıkan Maxim Gribanov 15 yıl hapis cezası aldı.