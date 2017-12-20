Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

SGK Şanlıurfa Müdürü İsmail Ünlü, yaptığı açıklamada, 6770 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 5510 sayılı kanunun geçici 72 nci maddesi ile 2017/Şubat ayına ait primlerin ödeme süresi 2017/Aralık ayına ertelendiğini hatırlatarak, 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine eklenen bir hükümle, hem ertelenen 2017/Şubat ayı primleri hem de 2017/Kasım ayı primlerinin son ödeme tarihinin 26 Aralık 2017 olduğunu söyledi.Ünlü, açıklamada,2016 yılında asgari ücretin 1.273,50.-TL den 1.647,00.-TL ye artması nedeniyle işverenlerimiz üzerindeki işçilik maliyetini azaltmak gayesiyle 2016 yılında asgari ücret desteği getirilmiş ve 2017 yılında da devam ettirilmiştir. Buna ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak – Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesi ise kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir.

İlimizde ertelenen sigorta primlerinden;

2016 Aralık ayından 20.652.335,23 TL,

2017 Ocak ayından 20.413.765,29 TL,

2017 Şubat ayından 20.336.285,48 TL,

kalan alacağımız bulunmaktadır.

Ertelenen sigorta primlerinin ilkinin ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayinin sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır.

Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödemesi süresi gelmiştir.

Ertelediğimiz sigorta primlerinizi zamanında ödenmesi unutulmamalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak iş hayatınızın bolluk ve bereket içinde geçmesini dileriz.