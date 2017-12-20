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Bu haber 20 Aralık 2017 16:14:40 Tarihinde eklenmiştir.

Bankalara Borcu Olanlar Dikkat!

Bankalara olan borcunu 2 yıldır ödemeyenler dikkat. Son 3 ay içinde bankalar tahsil edemediği alacaklarının yaklaşık 2 milyar liralık kısmını sattı. Bu da şu anlama geliyor; borcu satılan kişinin muhatabı artık banka değil. Çok düşük rakamlara bu borçları satın alan varlık yönetim şirketlerinin bankalardan ayırt edici özelliği ise her türlü teklife açık olmaları

Bankalara Borcu Olanlar Dikkat!

Yıl sonu yaklaşırken bankalar da tahsilini yapamadığı alacakları için harekete geçti. Son 3 ay içinde Türkiye'nin önde gelen 6 bankası alacaklarını varlık yönetim şirketlerine satma kararı aldı. Bankaların son 3 ayda satışını yaptığı alacaklarının toplam tutarı ise 2 milyar liraya yaklaştı. 2 milyar liraya yakın alacak karşılığında bankaların kasasına giren para ise sadece 125 milyon lira oldu. Alacak satışı tarafında son 3 ay için ortaya çıkan tabloda bankaların feda ettikleri para ise 1 milyar 683 milyon lira ile dikkat çekti.
 
2 YILDIR BORCUNU ÖDEMEYENLER DİKKAT!
 
Bankalar alacak satışı yöntemine son yıllarda giderek daha fazla ağırlık vermeye başlıyor. Alacak satışı genellikle bankaların ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini kapsıyor. Vadesi gelen bir borç, 90 gün içinde ödenmezse tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçiyor ve yasal takip süreci başlatılıyor.
 
FARK ZARAR OLARAK YAZILIYOR
 
Bankalar alacakları gecikme tarihleri, yasal süreç ve müşteri profillerini göz önünde bulundurarak paketler halinde belli dönemlerde ihale yoluyla satışa çıkartıyor. Yapılan alacak satışı ile bankalar yasal takip gibi bir sürü süreçten tek seferde kurtulmuş oluyor. Bankanın alacağı ile satışından elde ettiği rakam arasındaki fark ise zarar olarak kayıtlara geçiyor.
 
15’E YAKIN ŞİRKET VAR
 
Bankaların alacak satışında muhatabı ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) izinli varlık yönetim şirketleri oluyor. Türkiye’de 15’e yakın varlık yönetim şirketi bulunuyor. Bu şirketler bankaların satışa çıktıkları borçları için fiyat teklifleri vererek alacakları tamamen kendi portföylerine geçiriyor.
 
BANKALARIN SUNMADIĞI TEKLİFLERİ SUNUYORLAR
 
Varlık yönetim şirketlerinin nakit olarak ödedikleri paralar ile satın aldıkları sıkıntılı alacaklardan karı ise bu işte ne kadar uzman oldukları ile doğru orantılı değişiyor. Alacakları satın alan varlık yönetim şirketleri bankalardan aldıkları veri tabanı ile kendi müşterileri haline dönüşen borçluları arayarak bankaların sunamadıkları farklı farklı alternatifler ile paralarını tahsil etmeye çalışıyor.
 
CİDDİ İNDİRİM ŞANSI VAR!
 
Bankadan alacakları çok düşük rakamlara satın alan varlık yönetim şirketlerinin pazarlık noktasında da eli güçlü oluyor. Borçluların ödeme durumlarına göre sunulan seçeneklerde borcu varlık yönetimine devredilen kişi borcunun tamamın kapatacağını belirtmesi halinde ciddi bir indirim ile borcundan tamamen kurtulabiliyor.
 
BORCUNU KAPATMAYAN İÇİN KARA LİSTE DEVAM
 
Borcunu ödememeye devam edenlerin veya kapatanların bilgileri varlık yönetim şirketleri üzerinden Kredi Kayıt Bürosu’na düzenli olarak iletilmeye devam ediyor. Borç kapanmadan kara listeden çıkış hiçbir şekilde mümkün olmuyor.
 
1.8 MİLYAR LİRA 125 MİLYON LİRAYA SATILDI
 
Bankalar tarafından son 3 ay içinde yapılan alacak satışı ise bu işin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. 3 ay içinde 6 banka tarafından 1.8 milyarlık bir alacak portföyü 125 milyon lira gibi çok düşük bir rakama varlık yönetim şirketlerine satıldı.

 
SON 3 AYDA YAPILAN ALACAK SATIŞLARI
 
Şekerbank: 139.6 milyon lira tutarındaki takipteki kredi portföyünü 7.2 milyon liraya Final Varlık Yönetim AŞ ve Mega Varlık Yönetim AŞ'ye sattı.
 
QNB Finansbank: Ticari kredili portföyden toplam 399,892,709 TL alacağımız 10,800,000 TL bedel ile Güven Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 360 milyon TL'lik alacağını 58 milyon TL karşılığında Güven Varlık Yönetim A.Ş., Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve Final Varlık Yönetim A.Ş.'ye sattı.
 
Denizbank: Tahsili gecikmiş 142,8 milyon TL'lik alacağını Emir Varlık Yönetim AŞ'ye 11,55 milyon TL bedelle devretti.
 
Garanti Bankası: Takipteki portföyünde yer alan tahsili geçmiş 294 milyon 57 bin 190,49 TL’lik alacağını toplam 17 milyon 450 bin TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ ve Hayat Varlık Yönetim AŞ'ye sattı.
 
Albaraka Türk: Kanuni takip müşterilerine ilişkin 164,5 milyon TL tutarındaki nakdi alacaklarını 1,6 milyon TL'ye sattı. Yapı Kredi: Banka 307 milyon liralık alacağını 17.6 milyon liraya Hayat Varlık Yönetim ve Emir Varlık Yönetim'e satışını gerçekleştirdi.
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