Dicle Edaş'a 'Kaçak' Ödülü!

Dicle Elektrik Dağıtım, düzenlenen 3. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda 'Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi' ile 1. Ar-Ge Başarı Ödülü'nü aldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan'ın da katıldığı 'Enerjide AR-GE Çalıştayı'nda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Ar-Ge Komisyonu tarafından verilen ödüller sahiplerini buldu. Dicle Elektrik, 'Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması ve İş Süreçleri' kategorisindeki 'Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi' ile Ar-Ge Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Başarı ödülünü şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez verdi.Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, ödül hakkında konuşurken, "Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Ar-Ge Merkezi açma izni alan ilk elektrik dağıtım şirketi olduk. Bu alanda yaptığımız çalışmalarla ödül de aldık. Bu ödül, bizi hizmet bölgemizde daha iyi hizmetler sunma ve yenilikçi düşünceyle çözüm geliştiren bir şirket olmaya daha çok teşvik edecektir" dedi.