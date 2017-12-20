Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 20 Aralık 2017 16:11:46 Tarihinde eklenmiştir.

Milyonlarca Kişiye Müjde!

2018 Ocak ayında, memur ve emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın dışında en az yüzde 1 de enflasyon farkı alırlar. Böylece en düşük memur maaşı 2 bin 857 liraya, en düşük emekli aylığı da 1.964 liraya yükselecek. Yeni yılda en düşük işçi emekli aylığı da 1.472 liraya çıkacak

Milyonlarca Kişiye Müjde!

YENİ yıla sayılı günler kala 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memur, 2018’in başında alacağı zammı merak ediyor. Milyonlarca memur ve emekli gün sayıyor İşte 2018in zamlı maaşları...
Memur ve emeklileri ocak-temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Önce, memur emeklileri ile görevdeki memurların yeni yılda alacakları zam ile başlayalım. Kısa bir bilgi vereyim. Memur ve emeklileri; geçmiş yıllarda yapılan toplu sözleşmeye göre zam oranları, 2017 Ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti. Ocak ayında enflasyon kaynaklı bir fark oluşmadı, temmuz ayında ise yüzde 2.89 fark oluştu ve zam oranı yüzde 6.89 oldu.
 
EN AZ YÜZDE 5 ZAM

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; 2017 Ağustos’unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017’nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak.

Şimdilerde merak edilen ise, enflasyon farkı oluşup oluşmayacağı?

Hemen söyleyeyim, enflasyon farkı oluşacak. Ne kadar derseniz; malum, enflasyon rakamları her ayın 3’nde açıklanıyor ve maaş zammına konu olacak enflasyon da 3 Ocak 2018’de açıklanacak. Ancak, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyon yüzde 4.94 olduğuna göre, şimdiden yüzde 0.94’luk enflasyon zammı kesin gözüküyor. Daha açık bir anlatımla, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam cepte, enflasyon farkı da en az yüzde 1 olur; böylece memur ve emeklileri 2018’de maaşlarını en az yüzde 5 zamlı alır.

Buna göre; 2018’in ocak ayında en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 857 liraya; en düşük memur emekli aylığı 1.871 liradan 1.964,5 liraya yükselecek. En yüksek maaş ise 10.435 liradan 10.956 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin ek ödemeleri de artacak. Maaşı en yüksek memur emeklisi, 2018 yılının ocak ayında 261 lira, en düşük memur emeklisi 65 liranın üzerinde ek ödeme alacak. Ayrıca, zamlı maaşlara paralel memurlara her ay ödenen aile yardımı da artacak.
 
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI

Gelelim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 Ocak zammına. 6 aylık enflasyon rakamı 3 Ocak 2018’de açıklanacak olmasına karşın, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 5’e yakın zam kesin. Buna göre, 2018’in ocak ayında en düşük SSK emekli aylığı 1.402 liradan 1.472 liraya en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1.256 liradan 1.318 liraya yükselecek. Yeni zam ile birlikte en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.050 liranın üzerine çıkacak. Yeni sene ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ek ödemeleri de artacak.
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Milyonlara Müjde,Kavga Bitecek Barış Getirecek!
Milyonlara Müjde,Kavga Bitecek Barış Getirecek!
Hükümet tapusuz yapı mağduriyetine karşı harekete geçti. Türkiye’de yaklaşık 16 milyon taşınmaza Yapı Kayıt Belgesi verilmesi için yapılacak düzenleme bir hafta içinde Meclis’te.
Büyük tuzak! Paralara çökecekler...
Büyük tuzak! Paralara çökecekler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi firmaların ve iş adamlarının varlıklarını yurtdışına çıkardıkları yönünde tezvirat üretiliyor" diyerek böyle bir durumun izahı olmayacağını ve affedilemeyeceğini söyledi.
Kadroya geçene 3 müjde birden
Kadroya geçene 3 müjde birden
Kamuya geçen taşeronların hakları belli oldu. Buna göre, hazirana kadar yüzde 4 zam alacak olan işçilerin mesai ücretleri yüzde 60 zamlı ödenecek. Ayrıca, eylülde de ikramiye var.
İş Arayanlar Dikkat,123 bin işçi aranıyor!
İş Arayanlar Dikkat,123 bin işçi aranıyor!
İstihdam teşvikleri yasalaştı, özel sektör işçi alımını hızlandırdı Halen işverenler, iŞKUR aracılığıyla 123 bini aşkın eleman arıyor
Bu numaraya dönen yanıyor!
Bu numaraya dönen yanıyor!
‘0888’le başlayan numaralardan banka masraflarını geri alma, kredi kartı borcunu kapatma gibi acil kodlu mesajlarla vatandaşa ulaşan dolandırıcılar, dönüş yapan tüketicilere binlerce liralık faturalara mal oluyor.
Milyonlara Müjde,indirim sinyali geldi!
Milyonlara Müjde,indirim sinyali geldi!
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, yaptığı değerlendirmede "Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ÖTV indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz" derken yapılacak indirim ile ilgili de "Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli" dedi.
Evlenene 15 bin TL,İkiye Katlayabilirsiniz!
Evlenene 15 bin TL,İkiye Katlayabilirsiniz!
Çeyiz hesabı uygulamasında açılan hesap sayısı 25 bin 254’e ulaşırken, devlet katkısında üst sınır da 7 bin 500 liraya çıktı. Çiftler ayrı ayrı birikim yapıp tutarı ikiye katlayabilecek.
İş Arayanlar Dikkat,112 bin eleman aranıyor!
İş Arayanlar Dikkat,112 bin eleman aranıyor!
İstihdam Seferberliği’yle işsiz sayısı her geçen gün azalırken, özel sektöre İŞKUR aracılığıyla 112 bin işçi aranıyor.
Bakanlık Açıkladı,İddialar Asılsızdır!
Bakanlık Açıkladı,İddialar Asılsızdır!
​Bugün bir gazetede yer alan köşe yazısındaki bilgilerden hareketle internet medyasına yansıyan bazı haberlerde, tarımda kullanılan kimyevi gübrelere yeni bir düzenlemeyle ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) getirildiği belirtilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!
İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!
​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında, kırsal kalkınma projelerinin ücretsiz hazırlanmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Dedaş Urfalıları Uyardı,Öde Kaldıralım!
Dedaş Urfalıları Uyardı,Öde Kaldıralım!
Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullandığı elektrik borcunu zamanında ödemediği için yasalara uygun biçimde tarımsal destekleme primlerine bloke konulan çiftçilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, borcunu ödeyen çiftçilerin blokesinin en kısa sürede kaldırıldığı duyuruldu.
Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?
Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?
İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ikinci dönem Genel Değerlendirme toplantısı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız başkanlığında yapıldı. Toplantıya Harran Üniversitesi ve Belediye Başkanlıkları temsilcileri ile kamu kuruluşları amirleri katıldı. Gündemde 2018 yılı yatırım programında yer alan, uygulanan ve uygulanacak projelerin dağılımı ve kaynak ayırımı yer aldı. Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, toplam proje bedeli ve kurumlara dağılımı hakkındaki konuşmasında şu bilgilere yer verdi:
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿