Silahlı Çatışma,Yaralılar Var...

Gaziantep’in Şehitkâmil ilçesinde aralarında husumet bulunduğu belirtilen 2 grup arasında çıkan, av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Şehitkâmil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet G. ile daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa bir sürede büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında bulunan tabanca ve av tüfekleriyle birbirlerine ateş etmeye başladı.

Kavgada, tabanca kurşunu ve tüfek saçmalarına hedef olan Eyüp Akkaya, Vakkas Çelik ve Ahmet Güngördü yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, mahallede güvenlik önlemleri alırken, olayla ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.