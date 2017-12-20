850 Bin Kişiye Müjde!

Devletteki taşeron işçiler kadro müjdesine 5 Aralık’ta kavuşmuştu. Düzenlemenin de bu yıl bitmeden yapılacağı ifade edilmişti.Ancak bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e gelecek yasa tasarısının yıl sonuna kadar yetişmeyebileceği ihtimali oluştu. Bunun üzerine dün sürpriz bir adım atılarak taşeron işçilere kadronun KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile alınmasına karar verildi.KHK’yla düzenlemenin yapılacak olması sürecin hızlanmasını sağlayacak. Diğer bir ifadeyle düzenleme Meclis’te tartışılmayacak, Cumhurbaşkanı’nın onay süreci beklenmeyecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra işlem bitecek. 1 Ocak tarihine kadar düzenleme hayata geçmiş olacak. Sonra 3 aylık geçiş süreci başlayacak.Kit’lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınıp alınmayacaği gündemi en çok merak eden konuların başında geliyordu. Kit’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi. taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak. başvuru çalışılan kurumlara yapılacak.Kadro için yapılan başvuruların ardından işçiler, yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak. bu sınav KPSS sınavı gibi zor olmayacak, usulen bir sınav olacak. Sınavı veren güvenlik soruşturmasından geçecek. Soruşturmayı geçenler aldıkları mevcut maaş ve emeklilik hakkıyla kadroya alınacak. Kamudaki işçiler maaşa ek her yıl 2 maaş kadar ikramiyeye hak kazanacak.