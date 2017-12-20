Şanlıurfa'da kaza: 5 yaralı

Bu haber 20 Aralık 2017 16:06:48 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Bozova Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R. K. yönetimindeki 63 EK 045 plakalı otomobil ile Ö. Y. yönetimindeki 63 TB 301 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağırılan ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındılar.

Durumu ağır olan 2 yaralı Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.