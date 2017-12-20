Fakıbaba'dan Kerim Bebeğe Destek!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suriye'deki savaşa tepkisini sosyal medya aracılığıyla gösterdi.TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe sunumunu yapmaya hazırlanan Fakıbaba, Esad güçlerinin saldırısı sonucu annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek için bir gözünü kapatarak çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı ve altına şu mesajı ekledi: