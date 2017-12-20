Fakıbaba'dan Kerim Bebeğe Destek!

TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe sunumunu yapmaya hazırlanan Fakıbaba, Esad güçlerinin saldırısı sonucu annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek için bir gözünü kapatarak çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı ve altına şu mesajı ekledi:
"Suriye'de Eset güçlerinin saldırısında 1 aylıkken öksüz kalan ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek de Türkiye'deki bütün evlatlarımız gibi bizim gözümüzün nuru, insanlığımızın vicdanıdır. Biz dünya barışı için merhametimizi de ümidimizi de kaybetmeyeceğiz''
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