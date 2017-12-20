Çar Fakire Çor Fakire Giden Gelen Vurur Fakire

Bilindiği üzere hava alanlarında bulunan mağazalardan alışveriş yapmak, yiyecek, içecek gibi gıda maddelerini almak günümüzde büyük zenginlik göstergelerinden biri haline geldi. Halk arasında “Eğer hava alanında bir kahve içiyor ve verdiğin ücret seni sıkıntıya sokmuyorsa zenginsindir” cümlesi durumun ciddiyetini ortaya koyacak niteliktedir.



Hava alanlarına dışarıdan yiyecek ve içeceklerin alınmamasının sebepleri arasında yüksek güvenlik önlemleri olarak kabul edilse de bu durum aslında hava alanı içerisindeki mağazaların satışlarını arttırmaya yönelik alınmış bir önlemdir. Yüksek kira giderlerini karşılamak amacıyla 1 fiyata olan bir ürün 5 fiyata satılıyor.



Büyük çoğunluk hava alanlarındaki bu fahiş fiyatları eleştirir ve kendilerine göre önlemler almaya çalışırken olayın bilmediğimiz bir başka boyutu daha var.



Konuyla alakalı STK İzleme Platform Başkanı Faruk Akbaş Havalimanında yaşadığı bir anıyı paylaşarak insanların bu düzen içerisinde nasıl kayırıldığı, “Paran yoksa sen de yoksun “cümlesinin hangi platformlarda ne kadar etkili olduğunu dile getirdi. Hava alanında yaptığı bir alışveriş sırasında başından geçenleri anlatan Akbaş şunları dile getirdi;



“Havalimanı veya havaalanlarında alışveriş yapanlar bilirler. Her şey fahiş fiyata olup, mecbur kalmasan bir su bile almazsın. Çünkü dışarda 50 kuruş olan bir su, içerde 3 TL’dir. Geçen Ankara’ya gittim. Yanımdaki arkadaşımın VİP hakkı olduğundan, beraber VİP salonuna geçtik. İki çay almak için büfeye geçtim. ‘İki çay alabilir miyim?’ deyince, görevli ‘Buyrun kendiniz alın’ dedi. Çayı aldım. Para vermek için etrafıma baktım, kimse yok. Sordum arkadaşıma, parayı kime vereceğim diye. Güldü. Burada her şey bedavadır. Şaşırdım, takip ettim, çorbalar, çeşit çeşit yiyecek, içecek, börekler, meyvelerin hepsi ücretsizmiş.

Belki benim düşüncem yanlış, ama zengin zaten pahalıda olsa alabiliyorken, her şey bedava… Fakirin alma imkânı yokken, 5 katına...



Ne güzel bir sistem kurulmuş, fakirden al, zengine ver. Yine tekrarlıyorum; yıllarca karşı olduğumuz düzeni kuruyoruz kendi ellerimizle...”