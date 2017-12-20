Başkan Çiftçi, Şuski Personelleriyle Birlikte Ağaç Dikti

Kampanya kapsamında 21 kilometrelik GAP Havalimanı yolundaki orta refüje 100 bin gül dikim çalışması da başladı. Ağaçlandırma ve gül dikim çalışmasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ağaç, bitki ve gül demek medeniyet demektir ve bu medeniyetin inşasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

'Daha Yeşil Bir Şanlıurfa' sloganıyla kentte ağaçlandırma seferberliği başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 'Şehrimi Seviyorum, Ağacımı Dikiyorum' kampanyası kapsamında 2 milyon ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturuyor. Kampanya kapsamında Halil-Ür Rahman Şehir Ormanında düzenlenen ağaç dikim ve bitki ekim törenine: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi Us, ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcıları ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğü personelleri katıldı.

Daha yeşil bir Şanlıurfa'yı ortaya çıkarmak için ağaçlandırma ve bitki dikim çalışmaları yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Bizler Şanlıurfa’nın dört bir yanına, 13 ilçesine, 3 bin yerleşim birimine, bin 396 mahallesine hizmet götürüyoruz.

Kente içme suyu vermek kadar, içme suyunu yönetmekte önemlidir. Ağaç dikimi de, yeşil ağaç sevgisi de, koruma, kollamakta çok önemlidir. İnancımız diyor ki; yarın kıyamet kopacak olsa da elinizdeki ağacı dikiniz. Biz bu medeniyetten gelmişiz ve memleket sevgimiz çok büyük. Şanlıurfa’ya olan aşkımız çok büyük ve şimdi GAP Vadisi Projesi ile Şanlıurfa’nın en büyük projesini gerçekleştiriyoruz” dedi.

DİYARBAKIR YOLUNA 100 BİN GÜL

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 'Şehrimi Seviyorum, Ağacımı Dikiyorum' kampanyası kapsamında Diyarbakır yolunu güllerle süsleyecek. Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu'nun GAP Havalimanı kısmındaki 21 kilometrelik orta refüje, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından güller dikilmeye başlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Diyarbakır yolunda gül dikti.

'AĞAÇ, BİTKİ VE GÜL DEMEK MEDENİYET DEMEKTİR'

GAP Havalimanına kadar olan 21 kilometrelik orta refüje 100 bin adet gül dikim çalışmalarının başladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız 'Şehrimi Seviyorum, Ağacımı Dikiyorum' kampanyası kapsamında GAP Havalimanına kadar olan orta refüjde gül dikim çalışması başlattık. Şanlıurfa'yı Havaalanına bağlayan GAP Bulvarında 100 bin gül dikimi gerçekleştiriyoruz.

Gül hem medeniyetimizde olan bir bitki hem de ömrü uzun olduğu için sürekli yenileme çalışmalarıyla 10-20 yıl gidebilecek bir bitki çiçek olduğu için bizlerde GAP Havalimanına kadar olan kısımda peyzaj çalışması yaparak bu günden itibaren gül dikiyoruz. Şehir girişleri kentin aynasıdır. Ağaç, bitki ve gül demek medeniyet demektir ve bu medeniyetin inşasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kampanya kapsamında Şanlıurfa Merkez ve 13 ilçede Gül, Çınar, Erguvan, Oya, Dut, Defne, Akasya, Palmiye, Mavi Selvi, Çam, Pramit nazı ile Alev çalısı gibi 2 milyon ağaç ve bitki toprakla buluşacak. Mayıs ayı sonuna kadar her hafta farklı bir semtte ağaç ve bitki dikimi yapılacak.