Eyyübiye, Spor Kompleksi Açılışlarına Hazırlanıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapımına başlanılan 10 adet spor kompleksinden biri olan Evren Sanayi Sitesindeki spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin geçtiğimiz ay sanayi sitesine yaptığı ziyarette gündeme gelen ve hemen işleme konulan spor kompleksinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Ekinci ilk olarak sanayi sitesi esnafı tarafından talep edilen ve yapımına başlanılan spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Başkan Ekinci ve beraberindekiler daha sonra site içinde Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde inceledi. Başkan Ekinci’ye sanayi sitesi esnafı adına teşekkür eden Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan, taleplerinin anında yerine getirildiğini belirtti.Sanayi sitesinde incelemelerde bulunan ve esnafı ziyaret eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Mesleki Eğitim Merkezinde de kursiyer öğrencilerle bir araya geldi. Kendilerine iletilen taleplerin yerine getirilmesi adına gece gündüz çalıştıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Evren Sanayi sitesi Kooperatif Başkanını ve Yönetim Kurulunu ziyarette bulunduk. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız ziyarette kendilerinin bizlerden spor kompleksi talebi vardı. Burada alın teri ile ekmeğini kazanan esnafımız için talep edilen spor alanı ve halı saha talebi ile kooperatif etrafındaki çevre düzenleme taleplerini hamdolsun yerine getiriyoruz. Spor kompleksimizde 10 gün sonra inşallah açılışımız yapmış olacağız. Gündüz alın teri ile ekmeğinin peşinde koşan esnafımızın boş zamanlarını değerlendirebileceği alanı da onların hizmetine sunmuş olacağız. Bu vesileyle esnafımıza hem spor kompleksimiz hem de çevre düzenlemesi hayırlı olsun diyorum. Esnafımız bizim belkemiğimizdir. Onların talepleri bizim için önceliklidir. Esnafımızın bundan sonraki taleplerinde de azami derece hassasiyet göstereceğiz.” dedi.Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan ise,” Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci’ye teşekkür etmek istiyorum. Bundan yaklaşık bir ay önceki ziyaretlerinde esnafımızın bir sosyal donatı ihtiyacını kendilerine arz ettik. Başkanımız da anında talimat verdi. Hem halı saha hem de çevre düzenlemesine ekipler hemen başladı ve sağ olsunlar yollarımızı da bitirdiler. Sayın Başkanımızı ne zaman ararsak taleplerimizle ilgili anında bize geri dönüş yapıyor. Ben şahsım yönetimim ve esnafım adına Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz Başkanımızın ve belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. “şeklinde konuştu.