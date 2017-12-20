Karaköprü'de Miniklerden Kütüphaneye Ziyaret

Karaköprü Belediyesi eğitime ve kitap okumaya verdiği önem nedeniyle aralıklı olarak okullarla birlikte programlar düzenlerken, öğrencilerin derslerini rahat yapabilecekleri ortam sağlamak, sessiz bir ortamda kitap okuması için Esentepe ve Atakent Mahallelerinde iki tane okuma salonu yaparak öğrencilerin hizmetine sundu.
Öğrencilerin bu etkinlikle kütüphane ortamıyla tanıştıklarını ve kitap okumanın önemiyle ilgili bilgi aldıklarını söyleyen Karaköprü İlkokulu Öğretmenleri Serpil Kara ve Özlem Ural bu hizmetlerinden dolayı Karaköprü Belediyesine teşekkür ettiler.
Kütüphane ziyaretinin ardından Karaköprü Belediyesi tarafından miniklere trafik kuralları eğitim kitapçığı dağıtıldı.
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