Karaköprü'de Miniklerden Kütüphaneye Ziyaret

Karaköprü Belediyesi çocuklara kütüphane ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla Karaköprü İlkokulu ile birlikte düzenlediği etkinlikte minik öğrencileri Karaköprü Belediyesi Halk Kütüphanesinde ağırladı. Kütüphaneyi ve kitapları inceleyen öğrencilere öğretmenleri ve görevliler tarafından kütüphane ile ilgili bilgiler verildi.Karaköprü Belediyesi eğitime ve kitap okumaya verdiği önem nedeniyle aralıklı olarak okullarla birlikte programlar düzenlerken, öğrencilerin derslerini rahat yapabilecekleri ortam sağlamak, sessiz bir ortamda kitap okuması için Esentepe ve Atakent Mahallelerinde iki tane okuma salonu yaparak öğrencilerin hizmetine sundu.Öğrencilerin bu etkinlikle kütüphane ortamıyla tanıştıklarını ve kitap okumanın önemiyle ilgili bilgi aldıklarını söyleyen Karaköprü İlkokulu Öğretmenleri Serpil Kara ve Özlem Ural bu hizmetlerinden dolayı Karaköprü Belediyesine teşekkür ettiler.Kütüphane ziyaretinin ardından Karaköprü Belediyesi tarafından miniklere trafik kuralları eğitim kitapçığı dağıtıldı.