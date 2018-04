Haliliye Belediyesi gençlerin geleceğine yön veriyor

Haliliye Belediye Başkan Fevzi Demirkol'un 'Gençler bizim geleceğimizdir' anlayışıyla hareket eden Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençlere yönelik çalışmalarını her geçen arttırıyor.Eğitim ve iş hayatlarında gençlerin ihtiyaç duyduğu tüm noktalarında yanında olan Haliliye Belediyesi, bu çalışmalarıyla da her kesimin taktirini topluyor. Gençlere yönelik sosyal ve kültürel alanda devam eden kurs faaliyetlerine de, bir yenisi daha eklendi. Haliliye Belediyesinin Bahçelievler bölgesindeki Eğitim ve Gençlik Merkezinde açılan bilgisayar kursunda gençlere, ilk olarak bilgisayar kullanımı ve temel parçalar öğretiliyor. Eğitmenliğini Şükran Bahar Kırkağaç'ın yaptığı kursta, temel bilgilerin ardından kursiyerlere hem eğitim hem de iş hayatlarında ihtiyaçları olan ofis programlarının öğretimi sağlanıyor. İnternet kullanımı konusunda da, eğitim verilen kurs gençlerin büyük beğenisini topluyor. 160 saat süren kursu, başarıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilecek. Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen bilgisayar kursuna katılan gençler, "Hayatımızın her alanında var olan ve tüm işlemlerimizi yaptığı bilgisayarla ilgili açılan bu kurs bizlerin eksikliklerini tamamlamasını sağlıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Başkan Fevzi Demirkol ve Haliliye Belediyesine teşekkür ederiz" şeklinde açıklamalar yaptı.Öte yandan, Osmanlıca, gitar, resim, keman, işaret dili, Arapça, bağlama, tiyatro ve Kuran'ı Kerim kurslarına da kayıtlar devam ediyor.