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Bu haber 20 Aralık 2017 13:53:23 Tarihinde eklenmiştir.

Hasan Çay, Hak Olan Ne Varsa Karanlıkta

​“Benim derdim şahıslar değil Şanlıurfa’nın geleceğidir” diyen Şanlıurfa Türkmenler Birliği Başkanı Hasan Çay Urfa siyasetinde yaşadığı sıkıntıları kaleme aldı. Şimdilerde Bakan olan bir Urfa siyasisi ile girdiği polemiği dile getiren ve bundan dolayı yaptığı eleştirilerde topa tutulan Hasan Çay aldığı sert eleştirilerden sonra yaptığı açıklamalarında; “Bazı dostlarım bazı arkadaşlarım şunu haklı olarak sorabilirler bu adamı eskiden överdin bakan olunca istediğini sana vermeyince mi kötü oldu? Bakın değerli arkadaşlarımı değerli dostlarım Ben Hasan Çay'ım yeminle söylüyorum Allahtan başka hiç kimseye ihtiyacım yok varlığım yokluğum hepsi Allah’ındır.” dedi.

Hasan Çay, Hak Olan Ne Varsa Karanlıkta

İşte Şanlıurfa Türkmenler Birliği Başkanı Hasan Çay’ın yazısı;

"HAK OLAN NE VARSA KARANLIKTA"

Şanlıurfa’nın siyasetinde siyasetçinin biri hem vefasızlık hem öyle bir gurur öyle bir kibire bürünmüştü artık Şanlıurfa’nın nefreti kazanmıştı...

Usta bir siyasetçinin tarafından tereyağından kıl çekercesine bu siyasetçiyi bitirdi ama onu bitirince yaptığı başka bir yanlış ve hata yaptı ve Cumhuriyet tarihinden olmadığı şeyi yaptı o da İlin Valisini Belediye Başkanı yapması oldu bu nedenle Ben ciddi tepkimi ortaya koymuştum...

Urfa’ya yanlış yapılıyor diye ve nitekim söylediğim gibi oldu haklı olduğumu çıktı meydana lakin şehrimizde bazı dedikoduculuk seven bir takım yalakacılar o Usta Siyasetçiyle aramıza fitne soktular Beni İktidarın düşmanıyım gibi bir algı oluşturdular...

Ben bir STK Başkanı ve temsilcisiyim tabiide zaman zaman iktidarın yanlışları eleştiririz yapılan güzel hizmetler için alkışlarız...

O vefasız siyasetçiye dönelim Belediye Başkanlığından düşünce iş yerime geldi ve Beni bir daha kandırarak Urfa’da siyasete girmesi için ön ayak olarak kulandı ve bir şahısla yakınlaştırdım o siyasetçi Bana bir değil bin kez verdiği birçok sözü var ve oldu.

Ben ona şunu söyledim benim derdim şahıslar değil Şanlıurfa’nın geleceğidir...

Sn; Cumhurbaşkanımız bu siyasetçi için trenimizden inen bir daha binemez söylemişti biz yine bu adam olmayan adamı Urfa siyasetine kazandırmaya çalıştık bu şahıs 7.Hazıran da seçilmeyeceğini adım gibi emindim başka bir siyasetçiden rica ettik ve değerli siyasetçi ricamızı kabul etti var gücüyle Çalıştı gece gündüz demeden tüm risklere rağmen o vefasızı seçtirdi...

Daha sonra bu vefasız siyasetçi Vekil olarak siyasette devam etti ama hedefi hep 2019 da Büyükşehir belediye Başkanı olmasıydı.

Bu şahsı Sn: Cumhurbaşkanı onunla ilgili tüm yanlışları ve onun hedefini bile bildiği için bu şahıs alternatif olarak başka arayışa girmeye başladı onun gözü kulagi yeni bir oluşumdaydı ve nitekim kimle konuştuğunu hangi partiye geçeceğini de ilerde sizlere Anlatırım ama Sn: Cumhurbaşkanımız bunu duydu bu şahısa Bakanlık verdi bu şahısın deridi Şanlıurfa Milleti değildir...

Bakın görün ilerde bu adama Büyükşehir Belediye Bakanlığı verilmediği taktirde bu şahıs başka bir filim rolüne girecek tekrardan Şanlıurfa halkını ve Ak partiyi karşı karşıya bırakacaktır...

Bazı dostlarım bazı arkadaşlarım şunu haklı olarak sorabilirler bu adamı eskiden överdin bakan olunca istediğini sana vermeyince mi kötü oldu?

Bakın değerli arkadaşlarımı değerli dostlarım Ben Hasan Çay'ım yeminle söylüyorum Allahtan başka hiç kimseye ihtiyacım yok varlığım yokluğum hepsi Allah’ındır...

Evet bir isteğim oldu o isteğim Şanlıurfa’nın milleti içindir.

Şanlıurfa Büyükşehir olmasıyla tüm kurumlar ayrıldı ziraat odasını ayrılmasını talep ettim ve üç e ayrılmasını istedim o da söz verdi bu söze isnadın çalışmalarını yap diyince yaptım çalışmayı bitirdim ama bu vefasız sözünden döneklik yaptı ve Vatandaşlarımıza ben böyle bir şey böyle bir söz vermedim söyledi ve bunları duydum şahit oldum mesele yine bu değildir bu adam bu kadar rahatça yalan konuşa biliyorsa bu adam
Şanlıurfa için çok tehlikelidir bundan eminim artık....

Hasan Çay

 
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