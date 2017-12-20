Şanlıurfa’lı Judocuya Özel Ödül

Günümüze kadar birçok ilke imza atmış Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni’nde yılın en iyileri açıklandı. Sporun pek çok alanında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından seçilen en iyilerin ödüllerini aldığı törende spor camiasının ünlü isimleri bir araya geldi.Yılın En İyi Spor Yöneticisi: Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman,Yılın En İyi Takımı: Fenerbahçe Erkek Basketbol TakımıYılın En İyi Basketbol Oyuncusu: Bogdan BogdanoviçYılın En İyi Voleybol Oyuncusu: Zhu TINGYılın En İyi Bireysel Sporcusu: Ayşe Begüm OnbaşıYılın En İyi Spor Programı: Spor ServisiYılın En İyi Spor Yorumcusu: Mehmet DemirkolSporcu Kardeşliği Ödülü: Mehmet Ali Ravi, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Millî Takımı, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Türkiye Ampute Futbol Erkek Milli Takımı, Kadir Dalkıran.Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Erdoğan ArıpınarÖzel Başarı Ödülü: Ramil GuliyevBoğaziçi Üniversitesi Spor Elçisi: Ozan BayrakFair Play ödülü: Yasin Sülün, Batuhan Erikli, Göztepe 19 Yaş Altı Futbol TakımıÖdül töreninde ‘Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği)’ Özel Ödülü’nün bu yılki sahiplerinden biri ise Türkiye Şampiyonu ve Balkan Şampiyonu olan Şanlıurfa’lı Judocu Mehmet Ali Ravi oldu. Ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Milli Judocu; “Şanlıurfa Judo İhtisas Kulübü Öğrencisiyim ve hocamla birlikte buraya geldim. Bundan sonraki hedefim ise Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu. Beni bu ödüle layık gören tüm büyüklerime çok teşekkür ediyorum.” dedi.Ödül töreninde konuşma yapan bir diğer isim ise Mehmet Ali’nin Antrenörü ve aynı zamanda Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa Judo İl Temsilcisi olan Mücahid Delioğlu’ydu.Delioğlu; “Öncelikle sporun her türlüsüne değer verdiğini gösteren ve bu muhteşem gecede bu kadar güzel insanı bir araya getiren Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulunu tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Boğaziçili kardeşlerim beni arayıp bu ödüle sizin sporcunuz layık görüldü dediğinde çok duygulanmıştım ve bu akşam bu atmosferi gördüğümde birkez daha duygulandım. Biz Şanlıurfa’da bugüne kadar 15 Milli sporcu yetiştirdik. Mehmet Ali 2 kez Türkiye Şampiyonu ve Balkan Şampiyonu oldu. Nice cevherler var önemli olan bu cevherleri bulup, ortaya çıkarabilmektir. Buradan özellikle Şanlıurfa’lı Judocularımızdan hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Judo Federasyonu Başkanımız Sn. Sezer Huysuz’a ve Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ali ihsan Delioğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.