Niyazi Yanmaz, Beyazgül'ü Düelloya Davet etti

Mesajın yayınlanmasının ardından araya zaman girmesine rağmen Beyazgül’den hala bir cevap gelmedi. Bu süreç içerisinde Kudüs ile ilgili bir basın açıklamasına katılan Niyazi Yanmaz’a basın mensupları tarafından konuyla alakalı soru yöneltildi. Basın mensuplarının “Zeynel Bey davetinize cevap verdi mi?” sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Yanmaz şunları ifade etti;
"Ben sosyal medya hesabından Zeynel Abidin Beyazgül'e çağrı yaparak birlikte canlı yayında Ak Parti'nin 16 yılda yaptığı icraatları tartışalım dedim. Ancak böyle deyince sürekli bir erteleme söz konusu oluyor. Kudüs meselesi, ekonomik meseleler diyerek sürekli erteliyorlar. Biz sadece şehir meselelerini konuşacağız. Sonuçta aynı memleketin çocuklarıyız. Biz Zeynel Abidin Beyazgül ile eskiden beri dava arkadaşıyız. Ama ben sadece yaptıklarını duymak istiyorum. Fakat bunu bir kavga bir sataşma gibi algılıyorlar. Oturup televizyonda Urfa'nın eğitimi, sanayisi, sağlığı, işsizliği hakkında konuşsun. Biz kavga istemiyoruz ki. Bir de biz konuşalım, vatandaşlar da şahit olsun."
Açıklamaların üstüne sessizliğini koruyan Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ne diyeceği merak konusu haline geldi.
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