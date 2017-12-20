Niyazi Yanmaz, Beyazgül'ü Düelloya Davet etti

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz sosyal medya hesabı üzerinden Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e çağrıda bulundu. Yaptığı çağrıdadedi.Mesajın yayınlanmasının ardından araya zaman girmesine rağmen Beyazgül’den hala bir cevap gelmedi. Bu süreç içerisinde Kudüs ile ilgili bir basın açıklamasına katılan Niyazi Yanmaz’a basın mensupları tarafından konuyla alakalı soru yöneltildi. Basın mensuplarının “sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Yanmaz şunları ifade etti;Açıklamaların üstüne sessizliğini koruyan Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ne diyeceği merak konusu haline geldi.