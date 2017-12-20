​Urfa Büyükşehir Belediyesi'nin Kaçak Yapısına Ceza Geliyor

Büyük bir muammaya dönüşen Urfa trambüs projesi bir türlü beklenen ilgiyi göremedi. Beklenen ilginin görülmemesinin sebebi Urfa’nın kültür ve tarihi dokusuna verilen ciddi zararlar olduğu apaçık ortada iken verilecek olan zararın yetkililer tarafından göz ardı edilmesi halkı çileden çıkardığı gibi bakanlıkları da devreye soktu ve yasal işlemlerin başlatılma kararı alındı.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Urfa’da yapımına başlanan trambüs projesi ile ilgili, Arkeolojik sit alanı olan Haliplibahçe bölgesinde trambüs hattına enerji elde etmek için inşa edilen trafo merkezlerinin yer seçiminin doğru olmadığına, özel proje alanlarında yapılan izinsiz inşai uygulamaların ivedilikle durdurulmasına, izinsiz yapılan inşai uygulamaların iki ay içerisinde Urfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılmasına, kaldırılmadığı takdirde kaçak yapı inşa eden Urfa Büyükşehir Belediyesi’ne yasal işlem başlatacağını bildiren bir yazı gönderdi.Kentte ki tüm dinamiklerin karşı çıkmasına rağmen Başkan Nihat Çiftçi’nin ısrarla neden hala projeyi yapmak istediği çözüme kavuşamayan sorunlar arasında yerini almakla beraber trambüs projesinde ihalenin çok uçuk rakamlarla paslandığı iddia ediliyor.Konuyla ilgili ihaleyi alan BOZANKAYA A.Ş firması sesliğini korurken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ise konuyu sahiplenmesi akıllarda soru işareti bırakıyor.