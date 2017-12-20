Birecikte Koruma Altına Alınan Kelaynak Kuşlarının Bilinmeyenleri

Çeşitli sebeplerle nesillerini sürdürmekte zorlanan kelaynak kuşları için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü koruma kararı çıkarıldığından bu yana yol kat edilmeye çalışılıyor.Nesli tükenmekle karşı karşıya olan bu kuşların korunması için yıl içerisinde belirli aralıklarla çalışmalar ve incelemeler yapılıyor. Birçok sebepten ötürü yavrulama yapayan kelaynak kuşları, en son zehirli ilaçların tarım arazilerinde kullanılması sonucu toplu ölümler meydana gelmişti.Bu toplu ölümlerin ardından yetkililer duruma el attı ve kelaynak kuşları için doğal ortamda bir istasyon kurularak koruma altına alındı. Şu an dünyada 245 adet bulunan kelaynak kuşlarının neslinin devamı için doğa ve hayvan severler de bu konuda farkındalık oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar.Koruma altında olan kelaynak kuşları Urfa için bir marka değeri oluştursa da alınan önlemler kelaynak kuşlarını ticari malzeme haline getirmek değil, tükenmekte olan nesillerinin koruma altına alınıp devam ettirilmesini sağlamak öncelikli amaçtır.Koruma altına alınan ortalama ömürleri 25-30 yıl olan Kelaynaklar 3-4 yaşlarında erginleşir, bir ile 1.5 kilogram ağırlığa ulaşır ve Kertenkele, küçük memeliler, çekirge, akrep, örümcek, danaburnu ve benzeri canlılarla beslenir. Yılda bir defa ve 3 yumurta yapar, kuluçka süreleri 4 hafta kadardır. Erkek ve dişilerin belirgin özellikleri bulunmamakta ve aynı davranışları göstermektedirler. Bu kuşların en önemli bir özelliği de 'tek eşli' olmaları, eşlerine çok sadık olmalarıdır. öyle ki eşi ölen bazı Kelaynak kuşlarının yemeyi içmeyi terk edip, ya da kendini kayalardan aşağı bırakarak intiharı seçtikleri çok görülmüştür.Hz Nuh Peygamberin bereket sembolü olarak 'Tufan'da gemisine aldığı Kelaynaklar (Geronticus eremita) geçmişte Türkiye'den Kuzey Afrika'ya, Arap Yarımadası'ndan Fas'a kadar çok geniş bir bölgede ürerlermiş. Fakat avcılık, üreme alanlarında rahatsız edilmeleri, yaşam alanlarının değişmesi ve beslenme alanlarında kullanılan zirai ilaçlardan zehirlenmeleri sonucunda sayılarında ciddi azalma ve dağılım gösterdikleri alanlarda daralma meydana gelmiştir. Bugün, Kelaynaklar nesli tükenmekle karşı karşıya olan kuş türlerinden birisidir. Kelaynaklar dünyada sadece Nil Vadisi'nde ve Birecik'te bulunmaktadırlar.