Şeyhanlı, Veteriner Hekimlerle Toplantı Yaptı

Veteriner hekimlerle bir araya gelen İlçe Müdürü İsmail Şeyhanlı toplantı hakkında şunları dile getirdi;“Karaköprü Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü olarak çiftçilerimize kaliteli ve daha iyi hizmet vermek için Veteriner hekimlerimizle yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptık. Rabbim bizlere hayırlı işlerde muvaffakiyetler versin.”