Fakıbaba Meclis'te Alkışı Az Buldu

Meclis'te 2018 yılı bütçesi bütçesi görüşülmeye devam ediyor. Bugün bütçesi ele alınan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bütçesi için söz alan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın sözleri güldürdü.

"ALKIŞ AZ OLDU AMA"

Bakan çiftçilere karşı sağladıkları avantajları anlatırken; "2017 yılında doğal afetlerden etkilenen tüm çiftçilerimizin Ziraat Bankası'na ve tarım-kredi kooperatiflerine olan borçlarını bir yıl ertelemiş bulunmaktayız." sözlerinden sonra birkaç vekilin alkışlaması üzerine "Alkış az oldu ama" demesi TBMM Genel Kurulu'nda gülüşmelere neden oldu.