Silahlı Saldırı,Yaralılar Var!

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Gürzova Köyünden iki kişi, bugün saat 12.00 sıralarında geldikleri kentin tarihi helvacılar çarşısında, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yüzü maskeli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Abdulcelil Korkan ile Mehmet Şerif Kalkan yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların 122 acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ameliyata alındıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre yaklaşık 3 yıl önce Çayağzı ile İkizler köylüleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, bu durum iki köyün sakinleri arasında kan davasına sebebiyet vermişti.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.