Çelik,Uçak Krizinin Detaylarını Anlattı...

Tarım eski Bakanı Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, “THY’nin bu uygulamaları kabul edilebilir değil. Kendi sorunlarını benim üstümden tartıştırmak istiyorlar. Kalkmayacaksa beni indirin’ dedim. Ne diyeyim?.. Dediğim bu…”Ak Parti Artvin Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere uçağa binen Tarım eski Bakanı Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, uçak rötarlı kalktığı için kongreye yetişemeyeceğini anlayınca hareket halindeki uçaktan inmek istemişti. Uçuş planının değişmesi yolcular ile Çelik arasında tartışma yaratmıştı.Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Yeniçağ’dan Ahmet Takan, “Bakan Bey’in talimatı uçak döndürdü” başlığıyla olayı eleştirmiş hatta tartışma çıktığını iddia etmişti.Daha sonrasında Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Ankara-Trabzon 8.10 uçağında yaşananlarla ilgili Ahmet Takan’ı arayarak 16 Aralık tarihindeki uçak krizini anlattı.İşte Takan’ın, “Bakan Bey THY’ye fena çaktı!” başlığındaki yazının ilgili bölümü şöyle: