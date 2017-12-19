Çelik,Uçak Krizinin Detaylarını Anlattı...

Ak Parti Artvin Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere uçağa binen Tarım eski Bakanı Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, uçak rötarlı kalktığı için kongreye yetişemeyeceğini anlayınca hareket halindeki uçaktan inmek istemişti. Uçuş planının değişmesi yolcular ile Çelik arasında tartışma yaratmıştı.
Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Yeniçağ’dan Ahmet Takan, “Bakan Bey’in talimatı uçak döndürdü” başlığıyla olayı eleştirmiş hatta tartışma çıktığını iddia etmişti.
Daha sonrasında Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Ankara-Trabzon 8.10 uçağında yaşananlarla ilgili Ahmet Takan’ı arayarak 16 Aralık tarihindeki uçak krizini anlattı.
İşte Takan’ın, “Bakan Bey THY’ye fena çaktı!” başlığındaki yazının ilgili bölümü şöyle:
“THY BU VE BENZERİ RÖTARLARDA KESİNLİKLE VATANDAŞA NET BİR ŞEY SÖYLEMELİ. ÇOCUK VAR, YAŞLI VAR, İNSANLAR UÇAĞIN İÇİNDE BEKLETİLİYORLAR. THY’NİN BU UYGULAMALARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL. VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLMİYOR. VATANDAŞ TIKILIYOR UÇAĞA, SONRA BEKLE Kİ UÇAK KALKSIN. ASLI BU… TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA ‘HAKLISINIZ. BEN DE TEPKİMİ GÖSTERECEĞİM GEREKLİ YERLERE GEREKLİ ŞEYLERİ SÖYLEYECEĞİM’ DEDİM.THY KENDİ MAHCUBİYETİNİ, KENDİ SORUNLARINI BENİM ÜSTÜMDEN YANİ BİR SİYASETÇİ ÜSTÜNDEN TARTIŞTIRMAK İSTİYORLAR. İNDİRMESEYDİ BENİ YA… İLLA İNDİR DİYE NE PİLOTLA GÖRÜŞMÜŞÜM NE DE KİMSEYLE. BİR HOSTESE RİCA ETTİM ‘ARKADAŞ KALKMAYACAK BU UÇAK HERHALDE. KALKMAYACAKSA BENİ İNDİRİN’ DEDİM. NE DİYEYİM?.. DEDİĞİM BU…”
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